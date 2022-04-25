سلطان الجابر يلتقي رئيس الوزراء المصري وعددا من الوزراء لبحث تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين

المصدر: وام

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التقى معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، مع معالي الدكتور مصطفي مدبولي رئيس وزراء جمهورية مصر العربية.

حضر اللقاء كلاً من سعادة مريم خليفة الكعبي سفيرة الدولة لدى جمهورية مصر العربية، وسعادة عمر صوينع السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وسعادة محمد حسن السويدي الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي القابضة و محمد جميل الرمحي الرئيس التنفيذي لشركة مصدر.

ونقل معاليه في بداية الاجتماع تحيات قيادة وحكومة وشعب دولة الإمارات إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة قيادة وحكومة وشعباً، كما تناول النقاش سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وفرص الاستثمار والتعاون المشترك في المجالات التي من شأنها أن توطد العلاقات التاريخية والأخوية الوثيقة بين البلدين.

وأكد معاليه خلال لقائه مع رئيس الوزراء المصري على أن توجيهات القيادة الرشيدة في دولة الإمارات هي استكشاف فرص التعاون والاستثمار المشترك في مجالات حيوية من ضمنها الطاقة التقليدية والمتجددة، والصناعات المتقدمة، والبنية التحتية، والسياحة، والزراعة، وغيرها من المجالات الواعدة التي تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

كما التقى معالي الدكتور سلطان الجابر مع عدد من الوزراء والمسؤولين في الحكومة المصرية، حيث عقد اجتماعاً مع معالي الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وتمت مناقشة سير الأعمال وآخر مستجدات الصندوق الاستثماري الاستراتيجي المشترك.

وعقد معاليه اجتماعاً آخر مع معالي الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لمناقشة فرص التعاون في مجال الطاقة والطاقة المتجددة، سواء طاقة رياح أو طاقة شمسية، وإيجاد فرص للاستثمارات المشتركة المستدامة.

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