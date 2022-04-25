«التايمز» دبي الخيار المفضل للمستثمرين العقاريين

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت صحيفة «التايمز» البريطانية أن دبي تعد الخيار المفضل والأول للمستثمرين العقاريين الراغبين في الاستثمار خارج بلدانهم.

ونقل المكتب الإعلامي لحكومة دبي في موقعه على «تويتر» عن الصحيفة البريطانية قولها: «خلال عام 2021 شهدت أسعار العقارات في إمارة دبي صعوداً ملفتاً بما يعزز من جاذبيتها». وتواصل دبي جاذبيتها أمام المستثمرين، ليس في قطاع العقارات فقط، بل في مختلف القطاعات الأخرى، وفي هذا الصدد، نقلت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء عن المستثمر العالمي المعروف مارك موبيوس بعد نقل مقره من سنغافورة إلى دبي: «دبي ترسخ مكانتها ضمن أهم المراكز المالية العالمية». وأضاف: «على مستوى آسيا، فإن دبي بوسعها تجاوز كل من هونغ كونغ وسنغافورة خلال السنوات الـ 10 المقبلة».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز