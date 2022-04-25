7.3 أرباحاً متوقعة لـ «ديوا» 2022

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال معالي سعيد الطاير، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، إن الشركة تتوقع تسجيل نتائج قوية خلال السنوات القادمة، وذلك بعد نجاح إدراج الهيئة في سوق دبي، حيث توقع أن تصل أرباح «ديوا» 7.3 مليارات درهم خلال العام الحالي، مشيراً إلى أن الإفصاح عن بيانات الربع الأول سيتم خلال مايو المقبل.

وأضاف الرئيس التنفيذي لـ «ديوا» في تصريحات لـ «سي إن بي سي عربية»، أن القدرة الإنتاجية المركبة للهيئة تتجاوز 13400 ميغاوات و490 مليون غالون من المياه المحلاة، حيث عملت الهيئة على تدعيم قدراتها من خلال عدة مشاريع، والتي تضمنت إطلاق قمر صناعي «ديوا سات» في يناير بهدف استخدام تقنيات الفضاء لتعزيز الفعالية التشغيلية للتحكم بشبكة الكهرباء والمياه، وتستهدف ديوا تشغيل الطاقة الإنتاجية بشكل كامل عبر الطاقة النظيفة بحلول 2050. وحول التوزيعات النقدية، أشار الطاير إلى أن إجمالي المبلغ عن عامي 2022 و2023 سيصل إلى 6.2 مليارات درهم، مضيفاً أن التدفقات النقدية ستصل خلال هذا العام إلى 13.6 مليار درهم.

تجدر الإشارة إلى أنه بإدراج هيئة كهرباء ومياه دبي، تكون قد أصبحت أكبر شركة مدرجة في سوق دبي بقيمة سوقية تبلغ 124 مليار درهم (33.8 مليار دولار) بناءً على سعر طرحها النهائي الذي تم تحديده عند 2.48 درهم للسهم الواحد. واشتمل الطرح على بيع الشركة 9 مليارات سهم تمثل 18% من رأسمالها المُصدر لتبلغ حصيلة الطرح الإجمالية 22.3 مليار درهم (6.1 مليار دولار)، مع احتفاظ حكومة دبي بحصة تمثل 82% من رأس المال المُصدر للشركة، وأصبح الطرح العام الأولي لهيئة كهرباء ومياه دبي أكبر اكتتاب عام على الإطلاق في تاريخ أسواق المال بالإمارات، والأكبر في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا منذ بداية 2022. وشهدت «ديوا» طلباً قوياً وإقبالاً استثنائياً على أسهمها من مختلف شرائح المستثمرين، حيث تلقت طلبات اكتتاب فاقت الأسهم المعروضة بواقع 37 مرة، باستثناء المستثمرين الأساسيين والاستراتيجيين.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز