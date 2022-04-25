أفق دبي ضمن الأكثر جاذبية على «إنستغرام»

المصدر: دبي - نهى حوّا

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تم تصنيف عدد من معالم دبي السياحية بين وجهات السفر الأكثر شهرة وجاذبية على «إنستغرام» لعام 2022، بحسب «دليل السفر على إنستغرام»، الذي تعده شركة «إنكيفي» لطباعة الصور، حيث احتل برج العرب المركز الأول باعتباره الفندق الأكثر تميزاً على «إنستغرام» مع أكثر من 2.55 مليون مشاركة، كما تصدر برج خليفة وأتلانتس النخلة مراكز متقدمة في الدليل، فضلاً عن أفق دبي ذي الصروح الأيقونية.

ويصنف «دليل السفر» الصادر في 7 أبريل 2022 المواقع الأكثر جاذبية على «إنستغرام» لكل فئة من المسافرين، مروراً على أفخم الفنادق وأجمل المناظر الطبيعية والشواطئ والمسارح وصولاً إلى أفضل المتنزهات الوطنية في العالم.

وجاء برج العرب في المركز الأول على «إنستغرام» مع 2,553,515 مشاركة، متفوقاً على فندق «مارينا باي ساندز» في سنغافورة، وفندقي «سيزر بالاس» و«إم جي إم غراند» في لاس فيغاس بالولايات المتحدة. وأفاد الدليل بأن البرج المصمم على شكل شراع مثير للإعجاب، ويوفر لضيوفه إطلالات رائعة على دبي والخليج العربي. ومن الفنادق الأخرى التي احتلت مراكز متقدمة في التصنيف، فندق أتلانتس النخلة، الذي احتل المركز الخامس مع 572,449 مشاركة على «إنستغرام»، وفندق «بلازو فيرساتشي»، الذي تبوأ المركز الـ24 مع 54,677 مشاركة على «إنستغرام». وفي فئة المعالم السياحية، احتل برج خليفة المركز الرابع مع 5,778,018 مشاركة على «إنستغرام» في الوقت الذي احتل برج العرب المركز 15 ضمن فئة المناظر الطبيعية مع 2,554,727 مشاركة على «إنستغرام».

وعلى صعيد أفق المدينة وفرادته والبصمة التي تعرف بها كل مدينة من المدن، احتل أفق مدينة دبي التي تعد موطناً لبعض من الصروح الأيقونة، المركز الخامس مع 143,182 مشاركة على «إنستغرام».

وتقوم منهجية الدليل حسب موقع «إنكيفي»، على تحديث التصنيفات عبر وضع «هاشتاغ» لكل موقع، ثم البحث عنه بعد ذلك على «إنستغرام» مع تسجيل العدد الإجمالي للمنشورات لكل موقع، وقد أتاح ذلك للشركة تصنيف المواقع المختلفة بناءً على عدد المنشورات والكشف عن الوجهات الأكثر شعبية على «إنستغرام» عبر عدد من الفئات.

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