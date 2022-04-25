إدراج «جي إف إتش» بسوق أبوظبي في مايو

المصدر: دبي - البيان

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كشفت مجموعة «جي إف إتش» المالية أنه من المتوقع أن يتم الإدراج لأسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية في مايو المقبل، ويخضع ذلك للموافقات النهائية من الجهات الرقابية المختصة. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى زيادة تعزيز السيولة في أسهم «جي إف إتش»، مما يعود بالفائدة على المساهمين ويمكن المجموعة من الوصول إلى قاعدة أوسع من المساهمين الأفراد والمؤسسات الذين يتداولون في البورصة.

وقال هشام الريس، الرئيس التنفيذي لمجموعة «جي إف إتش»: يسعدنا أن نعلن عن إنجاز مهم آخر للمجموعة، من خلال إدراج أسهم مجموعة «جي إف إتش» في سوق أبوظبي للأوراق المالية، والذي يعتبر أحد أكثر الأسواق حيوية وسرعة في النمو في دول مجلس التعاون الخليجي.

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