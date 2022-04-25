مراكز تسوق بأبوظبي تتوقع انتعاشاً ونشاطاً قوياً في عيد الفطر

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

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قال واجب خوري مدير شركة لاين للاستثمار والعقارات، الذراع المختصة بإدارة وتطوير مراكز التسوق في مجموعة اللولو العالمية، إن عدد زوار مراكز التسوق التجارية التابعة للمجموعة سيرتفع بنسبة تتراوح بين 7% إلى 10% خلال العام الجاري 2022 بعد انحسار تداعيات جائحة «كوفيد 19» وعودة الحياة إلى طبيعتها بفضل الجهود الحكومية والإجراءات الاحترازية.

وأضاف خوري في تصريحات صحافية أول من أمس على هامش إطلاق حملة «مول مليونير» الموسم الثاني في 9 مراكز تسوق بأبوظبي والعين، إن عدد زوار المراكز التجارية التابعة للمجموعة وصل خلال العام الماضي 2021 إلى نفس عدد الزوار المحقق في عام 2019 قبل الجائحة في مؤشر على عودة الحراك والنشاط التجاري بعد فترة من الهدوء النسبي بسبب تداعيات الجائحة.

انتعاش قوي

وأوضح أن المراكز التجارية التابعة للمجموعة تشهد نشاطاً وانتعاشاً قوياً في الوقت الراهن، متوقعاً أن تبلغ قيمة مشتريات الزوار خلال حملة «مول مليونير» الجديدة إلى نحو 200 مليون درهم مقابل قيمة مشتريات تقدر بـ140 مليون درهم خلال الحملة المماثلة التي تم إطلاقها للمرة الأولى في 2019، مشيراً إلى أن الحملة تشهد حركة شرائية قوية منذ أول يوم للإطلاق، حيث بدأت في 23 أبريل الجاري، وستستمر حتى 6 أغسطس المقبل، وستتضمن سحوبات على جوائز تصل إلى 1.5 مليون درهم.

وتوقع خوري أن تشهد مراكز التسوق حالة من النشاط والانتعاش التجاري خلال عيد الفطر القادم، لتعود الحركة إلى سابق عهدها قبل الجائحة في ظل وجود العديد من العروض والحملات التسويقية، وذلك بفضل عودة الحياة إلى طبيعتها نتيجة الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة للسيطرة على الجائحة، مشيراً إلى أن المراكز التجارية التزمت بكافة التعليمات الحكومية والإجراءات الاحترازية، مما كان له أثر إيجابي على الحركة التجارية في إمارة أبوظبي.

فعاليات وأنشطة

وذكر مدير شركة لاين للاستثمار والعقارات أن الكثير من المتاجر التي أغلقت أبوابها خلال جائحة كورونا عادت لفتح أبوابها مجدداً، وهو ما نتوقع معه استمرار حالة النشاط والانتعاش خلال الأشهر المقبلة في ظل وجود العديد من الفعاليات والأنشطة التي تعزز هذا النشاط.

وأضاف خوري أن المجموعة ستفتتح مركز الفرسان سنترال مول في مدينة خليفة رسمياً في أغسطس أو سبتمبر المقبلين، حيث يشمل المركز مساحة تأجيرية إجمالية تبلغ 43,114 متراً مربعاً، كما سيحتوي على 89 متجر بيع بالتجزئة، و22 منفذاً لبيع الأطعمة والمشروبات، ومنطقة ترفيهية تمتد على مساحة 3,123 متراً مربعاً، كما ضم فرعاً لمتجر «اللولو هايبر ماركت» على مساحة 15 ألف متر مربع.

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