عقارات دبي سوق جذابة للتملك والشراء

المصدر: دبي - البيان

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أكد تقرير لمجموعة «ماجد الفطيم العقارية» أن بيئة العقارات السكنية في دبي تتميز بأنها سوق جذابة للشراء والتملك، ومقارنةً مع مدن عالمية تتمتع بالمستوى ذاته من التطور العمراني، كما أن متوسط سعر القدم المربعة يبلغ 630 دولاراً، ما يعني أنها أقل بالمقارنة مع المدن الأخرى، فضلاً عن تمتع السكان بجودة حياة استثنائية، وبيئة آمنة، وتكلفة معيشية معتدلة، وسعر عقاري منخفض إلى حد بعيد بالمقارنة مع معدل الدخل.

انتعاش قوي

وذكر التقرير أن سوق العقارات في دبي شهد انتعاشاً قوياً خلال العام الماضي 2021، مع تسجيل نحو 85.000 صفقة عقارية، بقيمة إجمالية وصلت إلى 300 مليار درهم، أي ما يعادل زيادة بنسبة 65% في عدد الصفقات، و71% في قيمتها على أساس سنوي. كما حققت مبيعات الفلل أداءً جيداً منذ بداية انتشار الجائحة، بزيادة نسبتها 22%، حيث كان المشترون يبحثون عن مساحات سكنية خارجية توفر لهم الخصوصية فضلاً عن توافر المرافق المجتمعية. ولا يزال على الرغم من ذلك مجال كبير للنمو على المدى المتوسط إلى الطويل، حيث إن سوق العقارات السكنية لا يزال متراجعاً بنسبة 29% عما كان عليه خلال عام 2014 عندما بلغ أعلى معدلاته على الإطلاق.

عقارات فاخرة

وأضاف التقرير: يشهد قطاع العقارات الفاخرة في دبي طلباً قوياً، لا سيما على الفلل فائقة الجودة، والتي وصلت مبيعاتها في العام الماضي إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2015.

وتشير بيانات وكالة «نايت فرانك» إلى أنه قد تم بيع 93 فيلا تزيد قيمة الواحدة منها على 10 ملايين دولار في دبي خلال 2021، بما يزيد على السنوات الخمس الماضية مجتمعة. وقد سجل قطاع الفلل الفاخرة على وجه الخصوص، معدل نمو سنوي ملفتاً في قيمة رأس المال بلغ 17% خلال عام 201، ولا يزال هذا المعدل دون أعلى مستوياته التي سجلها في ديسمبر 2014.

وتابع التقرير: بالمقارنة مع المدن العالمية الرئيسية الأخرى، فإن دبي لا تزال مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية، وبالتالي فهي تتمتع بجاذبية عالية للأفراد من ذوي الملاءة العالية الذين يبحثون عن استثمارات عقارية تنطوي على فرص كبيرة للنمو، ضمن بيئة جاذبة وملائمة للاستثمار الأجنبي المباشر، توفر جودة حياة ممتازة. وسوف يؤدي ندرة العقارات فائقة الجودة في السوق إلى ارتفاع أسعارها.

واستعرض التقرير المؤشرات الرئيسية للعيش في دبي، وقال إن مؤشر السلامة بلغ 83.62 وهو مؤشر مرتفع جداً، أما مؤشر الرعاية الصحية فبلغ 67.73، ومؤشر تكاليف المعيشة 63.57 وهو مؤشر معتدل، ومؤشر جودة الحياة 163.22 وهو مؤشر مرتفع جداً.

لندن

وألقى التقرير الضوء على سوق العقارات الفاخرة في لندن، وقال إنه سجل معدلاً أقل بنسبة 20% من المستويات التي شهدتها فترة الذروة في عام 2014. ومن المتوقع أن يظل معدل النمو بطيئاً نتيجة حالة عدم التيقن التي أدى إليها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات الرهن العقاري، واستئناف قانون ضريبة الدمغة. وتتوقع شركة «سافيلس»، المزود العالمي للحلول العقارية، معدل نمو في أسعار العقارات يبلغ حوالي 4% هذا العام، مع توقعات بأن يرتفع إلى 13.7% مع حلول عام 2026.

نيويورك

وتطرق التقرير إلى سوق العقارات في نيويورك، وقال: عاد الاقتصاد الأمريكي لتحقيق النمو في عام 2021 بنسبة 6%، بعد عام من الانكماش الذي بلغ معدله 3.4%. ومع ازدهار السوق المالية في نيويورك، عاد اقتصاد المدينة إلى مساره الصحيح، مع فتحها مجدداً للعمل، وبدأ سوق العقارات في تسجيل انتعاش ملحوظ.

وقال التقرير: شهد عام 2021 أداء قياسياً لمبيعات العقارات السكنية في نيويورك، على الرغم من فترة من الانكماش مع بداية انتشار الجائحة وحركة النزوح الجماعي التي شهدتها المدينة، إذ انتقل حوالي 320.000 شخص إلى خارج المدينة في عام 2020، بزيادة قدرها 237% مقارنة بالعام السابق. ويبلغ متوسط تكلفة شقة في مانهاتن الآن 1.95 مليون دولار، حيث ارتفع متوسط السعر بنسبة 11% في الربع الأخير من عام 2021. وبينما يعد هذا السعر معتدلاً بالمقارنة مع معدل الدخل إلى سعر العقار، إلا أن تكلفة المعيشة مرتفعة للغاية مع جودة حياة معتدلة.

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