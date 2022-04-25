في استطلاع «البيان»: انتعاش الأعمال و«إكسبو دبي» يدعمان نتائج الشركات

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

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أظهر استطلاع للرأي أجراه «البيان الاقتصادي»، أن التفاؤل يسيطر على معنويات المستثمرين في الأسواق مع انطلاق ماراثون إفصاحات الشركات المدرجة عن نتائجها الفصلية للربع الأول من العام الجاري وإعلان بنوك وشركات عن أرباح قوية بدعم قوة ومتانة الاقتصاد الوطني والنجاح الذي حققه «إكسبو 2020 دبي».

وكان نص سؤال الاستطلاع «ما توقعاتك لنتائج أعمال الشركات المدرجة في الربع الأول؟»، إذ توقع 54% ممن شملهم الاستطلاع على الموقع الإلكتروني لـ«البيان» نمو الأرباح، وتوقع 24% استقرار الأرباح، فيما توقع 22% تراجعها، فيما كشف الاستطلاع عبر «تويتر» أن 43.8%% توقعوا نمو الأرباح، و25% توقعوا استقرارها فيما رجح 31.2% تراجعها.

وتوقع خبراء أسواق مال ومحللون ماليون أن تحقق الشركات المدرجة أرباحاً فصلية قوية مدعومة بعوامل عدة، في مقدمتها قوة ومتانة الاقتصاد الوطني وانتعاش قطاعات الأعمال بعد النجاح القوي لـ «إكسبو دبي»، لتواصل بذلك الصدارة من حيث الربحية المرتفعة مقارنة بنظيراتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

عوامل إيجابية

وقال ديفيش مامتاني مدير المخاطر المالية، رئيس قسم الاستشارات والاستثمارات لدى سنشري فاينانشال، إنه من المتوقع أن تحقق الشركات المدرجة أرباحاً فصلية قوية للربع الأول من العام الجاري مع انحسار تداعيات الجائحة ليستمر الأداء القوي منذ الربع الثالث والرابع من العام الماضي، مشيراً إلى أن هناك العديد من العوامل الإيجابية التي ستسهم في تعزيز إيرادات ومبيعات الشركات في مقدمتها «إكسبو دبي».

وأضاف مامتاني أنه من خلال التقديرات فإن معدل نمو أرباح سوق دبي المالي وسوق أبوظبي من المتوقع أن تصل إلي 35% و11% على التوالي في الربع الأول من العام الجاري، مشيراً إلى أن هناك العديد من القطاعات التي من المرجح أن تحقق أداء قوياً وإيجابياً في الربع الأول على رأسها القطاع المصرفي ليواصل انتعاشه المحقق في العام الماضي بفضل التحول الرقمي، وتعزيز الأطر التنظيمية، وحوكمة الشركات واستراتيجيات إدارة المخاطر، كذلك فإن قطاع الخدمات المالية من المتوقع أن يحقق مزيداً من النمو في الربع الأول.

نتائج قوية

من جانبه، قال رائد دياب، نائب رئيس إدارة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية في «كامكو إنفست»، إن باكورة نتائج الشركات والبنوك المدرجة في الربع الأول كانت قوية وهو ما يبشر بمزيد من النتائج الجيدة مع استمرار الشركات في الإعلان خلال الأيام القادمة، مشيراً إلى أن هناك الكثير من العوامل التي تدعم استمرار وتيرة النمو في أرباح الشركات المدرجة وتحقيق مزيد من النتائج الإيجابية مستفيدة بشكل أساسي قوة الاقتصاد الوطني والمحفزات المستمرة التي تقرها الحكومة لدعم الاقتصاد ومساندة الشركات، بالإضافة إلى نجاح «إكسبو دبي» والذي كان محركاً رئيسياً لمزيد من النمو للشركات.

نجاح قياسي

وتوقع روي سيمعان المحلل الاقتصادي لدى «إيفست للتداول»، نمواً قوياً في أرباح الشركة الإماراتية المدرجة مدعومةً بانتعاش الاقتصاد الوطني بعد تخطي تداعيات جائحة كورونا وصموده أمام التوترات الجيوسياسية العالمية، إضافة إلى النجاح القياسي لإكسبو دبي.

وأضاف سيمعان أن قطاع المصارف من المتوقع أن يحقق أقوى أداء ربعي مع انخفاض المخصصات، وأيضاً القطاع السياحي بدعم من نجاح إكسبو دبي، وكذلك قطاع الطاقة، متوقعاً نمواً يتجاوز 50% لإجمالي أرباح الشركات المدرجة في دبي وأبوظبي.

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