32.4 ملياراً زيادة في أصول بنوك دبي خلال 2021

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

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تجاوزت أصول بنوك إمارة دبي 1.538 تريليون درهم في نهاية ديسمبر الماضي بزيادة على أساس سنوي بنسبة 2.2%، أو ما يعادل 32.4 ملياراً مقارنة بنحو 1.506 تريليون في ديسمبر 2020، وفق أحدث إحصاءات مصرف الإمارات المركزي. وأظهرت الإحصاءات أن بنوك دبي استحوذت على نحو 46.3% من إجمالي أصول القطاع المصرفي في الدولة، البالغة نحو 3.321 تريليونات درهم بنهاية ديسمبر من العام الماضي 2021. وأوضحت الإحصاءات أن رصيد الإقراض المصرفي لبنوك دبي وصل إلى 877.2 مليار درهم في نهاية ديسمبر الماضي بزيادة على أساس سنوي بنحو 0.42% أو ما يوازي 3.7 مليارات درهم مقابل 873.5 ملياراً في ديسمبر 2020.

رصيد

واستحوذت بنوك دبي على نحو 49% من إجمالي الائتمان المصرفي (القروض) في الدولة، والبالغ 1.794 تريليون درهم بنهاية ديسمبر الماضي. وحاز القطاع الخاص النصيب الأكبر من الإقراض المصرفي لبنوك دبي خلال العام الماضي بنحو 12 مليار درهم أو ما نسبته 3%، ليصل رصيده إلى 520.9 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي مقابل 505.9 مليارات في نهاية ديسمبر 2020. وزاد إجمالي القروض التي ضختها بنوك دبي في قطاع الأعمال والصناعة ليصل رصيدها إلى 366.4 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي مقابل 365.7 ملياراً بنهاية ديسمبر 2020، بينما وصل رصيد القروض الشخصية إلى 154.5 ملياراً، بينما وصل الإقراض للأجانب غير المقيمين إلى 74.3 ملياراً. وارتفع إجمالي رصيد ودائع بنوك دبي إلى 932.1 مليار درهم في نهاية ديسمبر الماضي بزيادة على أساس سنوي بنسبة 4% مقارنة بنحو 896.5 مليار درهم في ديسمبر 2020.

بنوك أبوظبي

وبحسب الإحصاءات، فإن رصيد الإقراض المصرفي لبنوك أبوظبي وصل إلى 761.5 مليار درهم في نهاية ديسمبر الماضي بزيادة بنسبة 1.8% مقارنة بنحو 748 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2020، ما يعني ضخ نحو 13.5 مليار درهم في شرايين الاقتصاد خلال العام الماضي. ووصل رصيد القطاع الخاص من الإقراض المصرفي لبنوك أبوظبي إلى 474.3 مليار درهم، فيما بلغ رصيد قطاع الأعمال والصناعة 313 مليار درهم، فيما بلغ رصيد القروض الشخصية 161.3 ملياراً بنهاية ديسمبر الماضي. وزاد إجمالي رصيد ودائع بنوك أبوظبي إلى 886.4 مليار درهم في نهاية ديسمبر الماضي بزيادة على أساس سنوي بنسبة 7.7% مقارنة بنحو 823 مليار درهم في ديسمبر 2020.

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