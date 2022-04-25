تجديد منتجع باب الشمس وإعادة افتتاحه 2023

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

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ذكرت شركة كيرزنر الدولية المالكة لعلامة «أتلانتس ريزورتس آند ريزيدنسيز» ومنتجعات «ون آند أونلي» حول العالم، في بيان عن إطلاق مجموعة «رير فايندز» المتنوّعة لإدارة المنتجعات، وتولّي المجموعة إدارة منتجع باب الشمس الصحراويّ المتميّز في دبي، والذي تملكه شركة ميدان. فيما سيغلق المنتجع أبوابه ليخضع لعمليّة تجديد شاملة بين شهر مايو 2022 ومطلع عام 2023، قبل أن يفتح أبوابه من جديد تحت راية محفظة «رير فايندز».

وقال فيليب زوبر، الرئيس التنفيذي لشركة كيرزنر الدولية، لـ«البيان» إن إطلاق «رير فايندز» يأتي في إطار مواصلة الشركة نموّها وتوسيع انتشارها داخل المنطقة، مؤكداً ثقته بأداء قطاع الضيافة في دبي والتزام المجموعة المتواصل بالمساهمة في تعزيز مستقبل وآفاق قطاع الضيافة في دبي المدينة النابض بالحيويّة، لافتاً إلى الافتتاح المرتقب لفندق ورويال أتلانتس ريزورت آند ريزيدنسيز ومنتجع ون آند أونلي ون زعبيل قبل نهاية العام الحالي.

وأضاف: «تؤكّد إضافة هذا المنتجع الصحراوي الأسطوري على حرص شركة كيرزنر لمواصلة النموّ والتوسّع داخل المنطقة. فقد شاركنا في صنع تاريخ دبي العريق مع واحد من أولى المنتجعات فائقة الفخامة، ألا وهو منتجع ون آند أونلي رويال ميراج، تلاه فندق أتلانتس، النخلة التاريخي. ولا نزال متفائلين جداً بشأن دبي فيما نستعدّ لافتتاح رويال أتلانتس ريزورت آند ريزيدنسيز في وقت لاحق من هذا العام، فضلاً عن انضمام ون آند أونلي ون زعبيل إلى منتجع باب الشمس في العام المقبل. كما أنّنا متشوّقون للمساهمة في مستقبل دبي ونتطلّع إلى دعوة الضيوف لاكتشاف هذا الملاذ الجديد والمتطوّر».

مواهب وخبرات

وأوضح زوبر أن «رير فايندز» ستركّز على إبراز الهوية الفريدة وطابع التميّز الذي يتمتع به كلّ منتجع، علاوة على موقعه والمواهب والخبرات التي يكتنفها. فهي تأسر مخيّلة ضيوفها وتحفّز أفكارهم فيما ترتقي بالوجهة التي تحتضنها إلى آفاق غير مسبوقة من خلال توفير تجارب منقطعة النظير، وباقة فريدة من المطاعم والاستراحات، والبرامج الترفيهيّة المذهلة.

وحول عملية التجديد الجديدة لمنتجع باب الشمس قال زوبر: «سوف تكشف عمليّة التجديد الشاملة للمنتجع الصحراوي عن سمات جماليّة متجدّدة بالكامل، مع الحفاظ على الهوية الأصليّة للمنتجع المستوحاة من عالم الفروسيّة.

علاوةً على ذلك، سيعود المسبح مترامي الأطراف الذي يعشقه الجميع، ليتنعّم الضيوف بتجربة باعثة على الراحة والسكينة، بعيداً عن زحمة حياة المدينة وضوضائها، فيما يسترخون على كراسي التشمّس وفي الأكواخ التي تعمّها أجواء من الخصوصيّة التامة. وفي هذا السياق، قال عصام كلداري، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة ميدان:«قدّم منتجع باب الشمس تجربة الإقامة الصحراوية الأصيلة المناشِدة للحواس في دبي منذ أن فتح أبوابه عام 2004. ونحن نتطلّع قُدماً للعمل مع فريق كيرزنز عن كثب لاستقدام معايير الخدمة الاستثنائية المعهودة من الشركة وخبرتها الواسعة في مجال الضيافة لتبعث روحاً جديدة في هذا المنتجع الذي يحتلّ مكانة خاصة في قلوب سكّان دولة الإمارات وزوّارها على حدّ سواء».

توقعات

وحول توقعاته لأداء قطاع الضيافة في الإمارات هذا العام، قال زوبر:«لا شكّ في أنّ قطاع الضيافة واجه تحدّياتٍ عديدةً خلال الجائحة، ونتيجةً لذلك، واجهت المحافظ الصغيرة صعوبةً في دعم نفسها عبر توفير فرص للشراكات وعمليات الدمج. ولحسن الحظّ، استعاد قطاع الضيافة في الإمارات اليوم زخمه وواصل نموه، محطّماً الأرقام القياسيّة على الدوام، ممّا يدلّ على تحقيق انتعاش سريع. وإذا بمجموعة رير فايندز تتيح لأصحاب الفنادق فرصةً للاستفادة من خدمات خبرائنا الموهوبين في قطاع الضيافة بمختلف أقسامه، بدءاً من المأكولات والمشروبات، مروراً بالعمليّات، والتمويل، الموارد البشريّة، وصولاً إلى المبيعات، والتسويق والاتصالات وغيرها، وذلك كلّه مع الحفاظ على اسم الفنادق وطابعها الفريد. ويتمثّل مفهوم مجموعة رير فايندز في إدارة مجموعة من المنتجعات الفرديّة التي تُعتبَر علاماتٍ بحد ذاتها. فنحن لا نريد أن تفقد هذه الهويّة، إنّما نريد مساعدتها على توسيع انتشارها والترويج لها وتعزيز خدمة الضيوف بصورة عامة.»

باقة واسعة

سيقدّم منتجع باب الشمس باقةً واسعةً من المسارات المصممة بعناية والنشاطات الشيّقة في الهواء الطلق المحضّرة بحسب متطلّبات كلّ ضيف، بما يتماشى مع تركيز علامة رير فايندز على اكتشاف هذه الوجهة بأسلوب أصيل بكل معنى الكلمة. يضع كلّ ملاذ في متناول ضيوفه مغامراتٍ رائعةً مثل: رياضة الفروسيّة في الصحراء، تجربة مراقبة النجوم مع علماء فلك مقيمين في المنتجع، التزلّج على الرمال بين أحضان الكثبان، الرماية، رحلات السفاري الشيّقة، سرد القصص حول النار، ركوب منطاد الهواء الساخن، وغيرها من النشاطات.

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