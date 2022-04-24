«هومز آر أس» تطلق أحدث تشكيلاتها في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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لا شكّ في أنّ الاحتفال بعيد الفطر السعيد سيكون متميّزاً هذا العام، ولا سيما أنّه العيد الأوّل الذي يعود فيه أفراد العائلات للاجتماع معاً، بعد سنتين من إجراءات التباعد التي فرضتها «جائحة كوفيد 19». «هومز آر أس» تواكب هذه الأجواء الاحتفالية من خلال إطلاقها مجموعة العيد من المفروشات وقطع الأثاث والديكور المنزلي الأنيقة المناسبة لكل بيت في الإمارات، والتي تضفي لمسةً من الأناقة تحاكي الطابع الاحتفالي للعيد، وترضي الأذواق المختلفة لعملائها.

وتأتي تشكيلة The Soothing Ensembles لتضفي الأجواء الصافية على أرجاء المنزل، بفضل طابعها المريح وألوانها الهادئة، مع تدرّجات الأبيض النقي والأزرق الفاتح والفيروزي والتي تعكس المزيد من الجمال في كل بيت.

كما تمنح «هومز آر أس» عملاءها فرصة إضفاء أجواء شبابية داخل بيوتهم خلال العيد، من خلال تشكيلة Grand Traditions بألوانها الفرحة، والتي تشمل قطعاً تجسد سحر التراث بلمساتٍ كلاسيكية فخمة.

مجموعة العيد الجديدة من «هومز آر أس» تشتمل على قطع مفروشات وأثاث وديكور داخلي تنشر أجواء العيد في كل بيت، وهي مناسبة لغرف المعيشة وغرف الطعام وغرف النوم وغرف الأطفال، ومتوافرة في جميع متاجر «هومز آر أس» في مختلف أنحاء دولة الإمارات، وعبر الموقع الإلكتروني.

و«هومز آر أس» العلامة التجارية لقطع الأثاث والديكور الأكثر شهرةً في المنطقة، والتي تلبّي المعايير المتميّزة للأسلوب المحلي في المفروشات المنزلية. منذ عام 2003 تعمل «هومز آر أس» على إضفاء أجواء الفخامة والجمال والتجدّد على المنازل، وتلبية مختلف الأذواق في هذا المجال. ولتسهيل التواصل بينها وبينكم، تمتلك «هومز آر أس» 23 متجراً في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط، تشمل دولة الإمارات وسلطنة عُمان ودولة قطر ومملكة البحرين.

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