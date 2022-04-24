إكسبو الشارقة يستضيف معرض «هايف للأثاث» 13 يونيو المقبل

المصدر: الشارقة - البيان

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كشف مركز إكسبو الشارقة عن خططه الاستراتيجية الرامية إلى دعم وتحفيز صناعة الأثاث وخلق فرص استثمارية جديدة، من خلال استضافته لمعرض «هايف للأثاث» الحدث الأول من نوعه الذي يركز على كبار تجار التجزئة والجملة بالمنطقة، ليضاف إلى حزمة المعارض المتخصصة في المفروشات والأثاث التي ينظمها المركز بهدف تلبية متطلبات السوق وإتاحة الفرصة للشركات الدولية والمحلية الرائدة في هذه الصناعة للتعاون وتأسيس علاقات تجارية متنوعة وفتح أسواق جديدة لها.

وجاء الإعلان عن استضافة المعرض في إطار اتفاقية التعاون التي تم توقيعها مؤخراً في مركز إكسبو الشارقة بين سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي للمركز، وجوتام مولاني الشريك المؤسس لمعرض «هايف للأثاث» وبحضور مانيش بهاتيا المدير التنفيذي للمعرض، وعدد من المسؤولين من كلا الجانبين، وتنص الاتفاقية على توحيد الجهود المشتركة وتطبيق أفضل الممارسات لضمان نجاح معرض «هايف للأثاث» المزمع تنظيمه في إكسبو الشارقة خلال الفترة من 13 إلى 16 يونيو 2022.

إضافة نوعية

وأعرب سيف محمد المدفع، عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية والتي تأتي في إطار سعي المركز إلى تعزيز قاعدة علاقاته مع الجهات ذات الخبرة في تنظيم المعارض التجارية المتخصصة، لما لهذا النوع من الأحداث من مساهمة كبيرة في تنمية الاقتصاد، مشيراً إلى أن صناعة الأثاث تعتبر من الصناعات المهمة في دولة الإمارات، إذ يناهز الاستثمار الرأسمالي في هذه الصناعة مليار درهم ما يمثل 1.20 % من إجمالي الاستثمار في التصنيع في الدولة، فيما تساهم صناعة الأثاث بنسبة 3.6 % في قطاع الصناعات التحويلية في دولة الإمارات، وذلك وفقاً لبيانات جولدستين «Goldstein» لأبحاث السوق، ومن هنا يأتي حرص مركز إكسبو الشارقة على دعم هذه الصناعة وتعزيزها من خلال استضافة معرض «هايف للأثاث»، ما سيشكل إضافة نوعية لمعرض «المفروشات 360» الذي يحرص مركز إكسبو الشارقة على تنظيمه سنوياً، ونحن على ثقة بأن زخم هذه الفعاليات سيساهم في تعزيز انتعاش سوق الأثاث والمفروشات وتوفير منصة واسعة للشركات العالمية والمحلية لعرض أفضل منتجاتها والتفاعل مع الزوار وتبادل الخبرات والتجارب وبالتالي الارتقاء بهذه الصناعة.

تعزيز السوق المحلية

من جهته أشار جوتام مولاني إلى أن اختيار مركز إكسبو الشارقة لاستضافة معرض «هايف للأثاث» جاء في ظل النجاحات المتميزة التي يحققها المركز في تنظيم كبرى الفعاليات الدولية والإقليمية، مشيراً إلى أن المنطقة تتطور كسوق متميز لجميع أنواع الأثاث، ولا سيما في ظل تزايد إنفاق أفراد المجتمع على تجديد المنازل واقتناء المنتجات عالية الجودة، وبالتالي فإن معرض هايف للأثاث سيساهم في تعزيز السوق المحلية، ولا سيما أنه سيشهد مشاركة واسعة من الشركات الدولية والمحلية الرائدة في قطاع صناعة وتجارة الأثاث والمفروشات، والتي ستحرص على عرض مجموعاتها الجديدة من أحدث وأرقى المفروشات ومنتجات الأثاث المنزلي، من غرف النوم، والمعيشة، والأطفال، والأجهزة المنزلية، وأدوات المطبخ.

سمعة رائدة

من جانبه قال مانيش بهاتيا: إن معرض «هايف للأثاث» حقق العديد من النجاحات في نسخته الأولى، حيث شهد مشاركة أكثر من 55 عارضاً من الإمارات وتركيا وماليزيا والولايات المتحدة الأمريكية، كما تمكن من استقطاب الآلاف من الزوار، مؤكداً أن اختيار مركز إكسبو الشارقة لاستضافة الدورة الثانية من هذا الحدث، سيعزز ثقة العارضين الدوليين واهتمامهم بالمشاركة في «هايف للأثاث»، ولا سيما في ظل السمعة الرائدة والتجربة الكبيرة التي يمتلكها مركز إكسبو الشارقة في تنظيم واستضافة المعارض المتخصصة في مجال صناعة الأثاث والمفروشات.

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