البروفيسور كلاوس شواب يزور هيئة كهرباء ومياه دبي ويوجه الدعوة لمعالي سعيد الطاير لحضور المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس

المصدر: البيان

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استقبل معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، البروفيسور كلاوس شواب، المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي، الذي وجه الدعوة لمعاليه لحضور المنتدى الاقتصاد العالمي الذي ستنظّم فعالياته حضورياً في دافوس، سويسرا من 22 إلى 26 مايو 2022.

كما اطّلع البروفيسور شواب على أفضل الممارسات التي تعتمدها الهيئة في مجال الرقمنة وتبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.

حضر اللقاء من جانب هيئة كهرباء ومياه دبي كل من المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز، والمهندس مروان بن حيدر، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الابتكار والمستقبل، والدكتور يوسف إبراهيم الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية.

ورحب معالي سعيد محمد الطاير بالبروفيسور كلاوس شواب مستعرضاً أهم المشاريع والمبادرات والبرامج التي تقوم بها الهيئة، في إطار تحقيق رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لافتاً إلى أن التوجه الاستراتيجي الرئيسي للطاقة في دبي ينسجم مع توجيهات القيادة الرشيدة ويتمثل في التوسع في مشاريع الطاقة النظيفة وزيادة الاعتماد على تقنيات واستراتيجيات الثورة الصناعية الرابعة والرقمنة، وتعزيز مستويات رائدة عالميًا في البنية التحتية مع أعلى مستويات الاعتمادية والكفاءة والتوافرية، وتسريع الاستثمارات في التقنيات الإحلالية.

وأكد معاليه أنه في إطار جهودها لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة وتطوير التقنيات الإحلالية في مجال الطاقة والمياه، انضمت هيئة كهرباء ومياه دبي في عام 2018، كشريك لمركز الثورة الصناعية الرابعة التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، لتصبح أول مؤسسة خدماتية حكومية على مستوى العالم تنضم للمركز الذي يتخذ من مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية مقراً له، بهدف مواكبة المتغيرات المتسارعة واستشراف الفرص والتحديات وتطوير خطط استباقية طويلة الأمد، وتطوير التقنيات الإحلالية. وتتضمن المجالات التي نشارك فيها الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، وتقنية البلوك تشين، والتنقل الذاتي، والطائرات الروبوتية، وغيرها، إضافة إلى المشاركة في وضع السياسات والمعايير الدولية المتعلقة بتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، في إطار رؤية الهيئة بأن تكون مؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة.

ونوه معاليه بأن خطط الهيئة تتماشى مع الاستراتيجيات والخطط الحكومية الواعدة بما فيها استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031 التي تهدف إلى تطوير منظومة متكاملة توظف الذكاء الاصطناعي في المجالات الحيوية للدولة واستراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة التي تهدف إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للثورة الصناعية الرابعة والمساهمة في تحقيق اقتصاد وطني تنافسي قائم على المعرفة والابتكار والتطبيقات التكنولوجية المستقبلية، ومبادرة "دبي 10X، التي تشكل منهج عمل لحكومة دبي للانتقال بدبي نحو ريادة المستقبل، وجعلها تسبق مدن العالم بعشر سنوات عبر الابتكار الحكومي وإعادة صياغة المفاهيم التقليدية لآليات العمل.

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