قيادة مجموعة شركات هائل سعيد وشركاه في دبي تحتفل بمرور15 عاما على تأسيس شركة Midstar

المصدر: دبي - البيان

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احتفلت مجموعة شركات هائل سعيد أنعم وشركاه بمرور 15 عاما على تأسيس شركة Midstar في مقرها الرئيسي بمدينة دبي وذلك بحضور رئيس مجلس ادارة المجموعة الحاج عبدالجبار هائل سعيد انعم وعدد من قيادات المجموعة والشركة.

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات بالمجموعة عضو مجلس الادارة شوقي احمد هائل سعيد " لقد سعدت بمشاركة الوالد عبد الجبار هائل رئيس مجلس إدارة مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه وبحضور قيادات الإدارات الداعمه للمجموعة الإحتفال بمناسبة مرور 15 سنه على تأسيس الشركة الشقيقة MIDSTAR" ، موجها الشكر الجزيل للأخوة وليد علي محمد سعيد أنعم وعبد الله عبد الجبار هائل سعيد أنعم وكل منتسبي الشركه على هذا الحفل الرائع".

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