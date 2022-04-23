كمبينسكي مول الإمارات يقدم مجموعة من التجارب الفريدة لزواره

المصدر: دبي- البيان

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يدعو فندق كمبينسكي مول الإمارات سكان دولة الإمارات وزوارها إلى التلذذ بالمأكولات الشرق أوسطية الأصيلة والاستمتاع بقضاء الوقت مع العائلة والأصدقاء. ومن الأجواء الحصرية في شاليهات آسبن الخاصة بالفندق إلى قوائم الطعام اللذيذة في خيمة أوليا للإفطار والسحور، يقدم كمبينسكي مول الإمارات لزواره مجموعة متميزة من التجارب في مجموعة من الأماكن المريحة والفاخرة.



شاليهات آسبن



يمكن للضيوف الانطلاق إلى واحد من شاليهات آسبن في فندق كمبينسكي مول الإمارات، والتي تتميز بموقع رائع مع إطلالة على منتجع سكي دبي، والاستمتاع بمزيج خاص من التقاليد والأناقة أثناء تناول الإفطار مع الأحبة والأصدقاء. ويقدم الطاهي الخاص للضيوف مجموعة فاخرة من المأكولات والمشروبات من منطقة الشرق الأوسط تشمل الجلاب والتمر هندي بالإضافة إلى شوربة العدس الشرقية والمقبلات الساخنة والباردة. وتشمل الأطباق الرئيسية مقلوبة الدجاج الشهية ولفائف مسخن الدجاج والمشاوي المشكلة. ويمكن للضيوف الاستمتاع بتشكيلة مختارة من الحلويات اللذيذة تشمل الفواكه الطازجة والقطايف بالجبنة وكنافة الجبنة والبوظة بالمستكة وغيرها الكثير.



كونفيرنس



يمكن لزملاء العمل الاجتماع في إفطار الشركات خلال شهر رمضان في كونفيرنس بفندق كمبينسكي مول الإمارات للاستمتاع بصوت الألحان التقليدية والأجواء الجذابة مع خيارين لقائمة الطعام. ويمكن للضيوف بدء وجبة الإفطار الخاصة بهم من خلال المشروبات الرمضانية مثل الفيمتو والجلاب بالإضافة إلى أنواع مختلفة من التمور مثل المجدول والعجوة. وبعد ذلك، يمكن للضيوف الاستمتاع بتشكيلة من المقبلات والأطباق الرئيسية مثل الفتوش وبابا غنوج والكبة المقلية ورقاق الجبنة وطاجن الدجاج والأرز باللحم البقري وفتة الدجاج وغيرها الكثير. وسيشمل بوفيه الإفطار أيضاً محطة للمعجنات العربية والحلويات التي تقدم يومياً مثل الكنافة الناعمة والخشنة وأم علي وكعك ريد فيلفيت وإكلير توت العليق.



إفطار وسحور أوليا



يقدم مطعم أوليا المتخصص في المأكولات الشامية الأصيلة، مجموعة من الأطباق الرائعة من المطبخ مباشرةً على الإفطار خلال شهر رمضان، بالإضافة إلى محطات الطهي الحي والمشاوي الطازجة، حيث يمكن للضيوف صنع ذكريات لا تُنسى في أجواء أوليا المميزة. يصاحب أجواء الإفطار صوت عزف العود الرائع الذي سيعيد الضيوف إلى ذكرياتهم الغالية في المنزل خلال شهر رمضان المبارك مع الألحان التي لا تُنسى.

كما يمكن للضيوف الاستمتاع بتجربة سحور رائعة في الأجواء الهادئة لمطعم أوليا مع الاختيار من بين مجموعة غنية من الأطباق الشرق أوسطية المثالية من قائمة الطعام الانتقائية، والاستمتاع بصحبة العائلة والأصدقاء بموسيقى العود التقليدية حتى الساعات الأولى من الصباح. وتقدم قائمة الطعام الانتقائية الخاصة بالسحور مجموعة مختارة من المقبلات الباردة مثل الحمص والمتبل والمقبلات الساخنة مثل تشكيلة الصاج والمناقيش بالإضافة إلى الأطباق الرئيسية الشهية مثل المنسف مع اللحم وشاورما الدجاج. وتشمل القائمة مجموعة من الحلويات الشرق أوسطية اللذيذة، بما في ذلك عيش السرايا وكرابيج حلب وحلاوة الجبن وغيرها.

ويفخر فندق كمبينسكي مول الإمارات بتقديم التجارب المبتكرة لضيوفه، ويشكل وجهة مثالية للضيوف من رجال الأعمال والسائحين في مدينة دبي الصاخبة. ومن خلال موقعه المثالي في قلب المدينة، وعلى بعد مسافة قصيرة من وسط المدينة، واتصاله المباشر بمول الإمارات، مركز التسوق الحائز على عدة جوائز، يمكن لضيوف الفندق الاستمتاع بتجربة عالمية للتسوق وتناول الطعام والترفيه. ويضم الفندق 392 غرفة وجناحاً من الأكثر تميزاً وأناقة على مستوى المنطقة، مع 20 شاليه مذهلاً من آسبن تجمع بين الرمال والثلج وتوفر إطلالات خلابة على الخليج العربي من ناحية والمنحدر الثلجي لمنتجع سكي دبي من ناحية أخرى. ويقدم الفندق أربعة مفاهيم مذهلة تشمل خيارات متنوعة للمأكولات والمشروبات، بالإضافة إلى مسبح داخلي وملعب للتنس وسبا سينساسيا لمساعدة الضيوف على الشعور بالراحة والاسترخاء.

تأسست مجموعة فنادق كمبينسكي في عام 1897، وهي أقدم مجموعة للفنادق الفاخرة على مستوى أوروبا. وتمتلك المجموعة إرثاً غنياً من الخدمات الفندقية المثالية والضيافة الرائعة بالإضافة إلى تميز المباني التابعة لها.

وتدير علامة كمبينسكي الآن 73 فندقاً فئة خمس نجوم في 30 دولة، وتواصل المجموعة إضافة فنادق جديدة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا. ويعكس كل فندق قوة ونجاح علامة كمبينسكي وإرثها الغني. وتضم محفظة العلامة مجموعة من المباني التاريخية البارزة.

وتشمل محفظة كمبينسكي مجموعة من الفنادق الحاصلة على جوائز والتي تعكس نمط الحياة الحضري، بالإضافة إلى المنتجعات المتميزة والمساكن المرموقة التي تتميز كل منها بالجودة المتوقعة من قبل ضيوف كمبينسكي مع الحفاظ على التقاليد الثقافية لكل موقع. وتعد كمبينسكي أحد الأعضاء المؤسسين للتحالف العالمي للفنادق، وهو أكبر تحالف في العالم للعلامات التجارية الفندقية المستقلة، والذي احتفل بالذكرى العاشرة لتأسيسه في عام 2014.

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