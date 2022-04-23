«ريبورتاج العقارية» تطرح عرضاً خاصاً على مشروع «مونتي نابوليوني»

المصدر: أبوظبي- البيان

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كشفت ريبورتاج العقارية، الشركة في مجال التطوير العقاري بالإمارات، عن طرح عرض خاص، بمناسبة شهر رمضان المبارك، وذلك بمشروع «مونتي نابوليوني» في «مستقبل سيتي» بالقاهرة الجديدة في مصر، والذي أطلقته «ريبورتاج» منتصف العام الماضي، ويعد أول مشاريعها خارج الإمارات، حيث سيتم تطوير المشروع، بالتعاون مع شركة الأهلي صبور، الرائدة في مجال التنمية العقارية بمصر.

ويتضمن العرض طرح وحدات كاملة التشطيب، بأسعار تبدأ من 1,1 مليون جنيه مصري (220 ألف درهم)، بخصم 10 %، مع سداد 10 % فقط كدفعة أولى، مع توفر إمكانية التقسيط لمدة 90 شهراً.

وبدأت «ريبورتاج العقارية»، مؤخراً الأعمال الإنشائية بمشروع «مونتي نابوليوني»، الذي يقام على مساحة 465 ألف متر مربع، وسيتضمن 5500 وحدة سكنية، كما يوفر المشروع تاون هاوس مبتكر كامل التشطيب، بالإضافة إلى شقق بمساحات متميزة، بدءاً من غرفة واحدة إلى 4 غرف، بأعلى مستويات التشطيب الفاخر، ويتوقع تسليم المشروع بحلول الربع الرابع من عام 2025.

وقال إسلام أحمد سليمان الرئيس التنفيذي في ريبورتاج العقارية، إن إطلاق «ريبورتاج العقارية» لمشروع «مونتي نابوليوني» منتصف العام الماضي، والذي يعد أول مشاريع الشركة خارج الإمارات، يعكس الوضع المالي القوي لـ «ريبورتاج»، واستقرار أعمالها، وقدرتها على التوسع، مشيراً إلى حرص الشركة على طرح العديد من العروض الجاذبة للمشترين.

وأضاف أن دخول السوق المصري، يعكس ثقة الشركة في القطاع العقاري في مصر، والذي يشهد نمواً ملحوظاً وارتفاعاً في الطلب خلال السنوات الأخيرة، فضلاً عما توفره مصر من مناخ استثماري جاذب، وبيئة استثمارية آمنة ومستقرة.

وأشار إلى استقبال الشركة طلباً مرتفعاً خلال الأشهر الماضية، من شرائح واسعة من العملاء الراغبين في شراء الوحدات السكنية بمشروع «مونتي نابوليوني»، لا سيما في ظل ما يشهده القطاع العقاري المصري من تطورات إيجابية ملحوظة.

ويتميز مشروع «Montenapolene»، بموقع استراتيجي متميز، بمدينة مستقبل سيتي بالقاهرة الجديدة، والتي تقع في قلب التنمية العمرانية بشرق القاهرة، بجوار المرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية الجديدة، مطلاً على أهم المحاور، وشبكة الطرق الحديثة، وبالقرب من محور بن زايد والدائري الوسطي، وطريق القاهرة السويس.

وتباشر «ريبورتاج العقارية»، تطوير 12 مشروعاً قيد الإنشاء بالإمارات، توفر نحو 6 آلاف وحدة سكنية، ضمن أهم المواقع الاستثمارية بأبوظبي ودبي، بجانب مشروع تم إنجازه وتسليمه بمدينة مصدر في أبوظبي.

وتضم قائمة مشاريع «ريبورتاج العقارية» في أبوظبي، مشاريع «الراحة لوفتس 1»، ويوفر 164 وحدة سكنية، و«الراحة لوفتس 2»، والذي يضيف 110 وحدات سكنية، وذلك ضمن منطقة شاطئ الراحة.

وفي مدينة مصدر بأبوظبي، يجري تطوير مشروع «الواحة رزيدنس 1»، ويوفر 612 شقة، و«الواحة رزيدنس 2»، ويضم نحو 304 وحدات سكنية، فضلاً عن مشروع «ذا جيت»، ويضيف 463 شقة سكنية، فضلاً عن مشروع «ليوناردو ريزيدنس»، الذي تم تسليمه قبل نحو عامين، ويتضمن 177 شقة سكنية بمدينة مصدر.

وفي جزيرة المارية، تباشر «ريبورتاج» تطوير مشروع «المارية فيستا»، ويوفر 786 وحدة سكنية، بجانب «المارية فيستا 2»، والذي سيضم 588 وحدة سكنية جديدة، فضلاً عن مشروع «ديفا» في جزيرة ياس، والذي سيوفر 736 وحدة سكنية.

وفي دبي، يجري تطوير مشروع «أليكسيس تاور»، بشارع الشيخ زايد في منطقة داون تاون جبل علي بدبي، ويوفر 378 وحدة سكنية فاخرة، وبرج «ركان»، في منطقة «دبي لاند»، والذي يتم تطويره، بالتعاون مع شركة «كونتيننتال للاستثمار»، ويوفر نحو 488 وحدة سكنية، و«ركان لوفتس 1»، ويضم نحو 349 فيلا سكنية، و«ركان لوفتس 2»، ويوفر نحو 755 فيلا.

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