«سينتارا ميراج بيتش دبي» يطلق عروضاً خاصةً في سبا سينفاري

المصدر: دبي - البيان

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أطلق منتجع «سينتارا ميراج بيتش دبي» باقة من عروض الصيف الخاصة في سبا سينفاري ليتيح لضيوفه من جميع الأعمار الاستمتاع بتجارب الضيافة التايلاندية المتميزة من 18 أبريل. ونجح المنتجع العائلي، من موقعه المتميز في جزر ديرة، في ترسيخ مكانته وجهة مفضلة للسياح والمقيمين للاسترخاء وتجديد النشاط منذ افتتاحه في أكتوبر 2021، إذ يوفر لضيوفه تجارب متميزة على أيدي فريق خبير من المعالجين المتمرسين، الذين يقدمون مجموعةً من العلاجات الفريدة، مثل التدليك بالأملاح للتخلص من تشنج العضلات.ويعود السبا هذا الصيف مع قائمة جديدة ومجموعةً من العلاجات التايلاندية التقليدية مع لمسةٍ من الابتكارات المفعمة بالمرح التي تناسب الأحبة الصغار. وتوفر الباقة العائلية تجربة متميزة تنسجم مع الثقافة التايلاندية وتجمع أفراد العائلة من مختلف الأعمار مع علاجات مصممة لتناسب الجميع.

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