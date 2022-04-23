المصدر: دبي ــ البيان

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* وافقت الجمعية العمومية لشركة «الشارقة للتأمين» على توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 8% بما يعادل 8 فلوس للسهم، وأسهم منحة بنسبة 9.09% من رأس المال عن 2021، ليصبح رأس المال بعد الزيادة 150 مليون درهم.

* أعلنت «الاتحاد العقارية» تأجيل اجتماع الجمعية العمومية السنوي الذي كان مقرر عقده أمس، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني، على أن يعقد الاجتماع الثاني في 29 أبريل الجاري.

* صادقت الجمعية العمومية لشركة «العالمية القابضة» على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام الماضي.

* تقرر تأجيل اجتماع الجمعية العمومية السنوية لشركة «إشراق للاستثمار»، والذي كان مقرراً عقده أمس، لعدم اكتمال النصاب القانوني، على أن يعقد الاجتماع الثاني في 28 أبريل الجاري.

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