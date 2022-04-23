«جلفار»: مقومات أعمال قوية لإطلاق المزيد من إمكانات النمو

المصدر: رأس الخيمة – البيان

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اعتمد المساهمون في شركة الخليج للصناعات الدوائية (جلفار)، إحدى أكبر الشركات المصنعة للأدوية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، تقرير مجلس الإدارة عن وضع أنشطة الشركة وأمورها المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، وذلك في اجتماع الجمعية العمومية السنوي للشركة الذي تم انعقاده إلكترونياً وبالحضور الفعلي.

وقال الشيخ صقر بن حميد القاسمي، رئيس مجلس إدارة جلفار: نود أن نُعرب عن عميق شكرنا وامتناننا لجميع المساهمين والهيئات الحكومية وشركاء الأعمال على ثقتهم الراسخة ودعمهم الثابت لنا خلال رحلة التحول التي نسير بقوة نحوها، كما أننا ممتنون للغاية التفاني والالتزام والحماس الاستثنائي لموظفينا الذين لعبوا دوراً حيوياً في نجاح جلفار خلال تلك الفترة. ولفت إلى أن الشركة تمتلك مقومات أعمال قوية، ولديها الخبرة والقدرات والموارد لإطلاق المزيد من إمكانات النمو في أسواقنا الأساسية وخارجها.

واستكملت جلفار واحدة من أكثر برامج التحول نجاحًا وكفاءةً ضمن سوق الدواء بالمنطقة حيث عادت الشركة إلى الربحية في عام 2021، وسجلت نمواً قوياً في الإيرادات بقيمة بلغت ملياراً و143 مليون درهم، بزيادة قدرها 100% مقارنة مع إجمالي إيرادات عام 2020 والتي بلغت 573 مليون درهم ويعزى ذلك النمو القوي بشكل أساسي إلى زيادة حصة الشركة في أسواقها الأساسية بما فيها الإمارات والسعودية، فضلاً عن مساهمة مجموعة صيدليات «بلانيت» بعد الاستحواذ الاستراتيجي عليها في يوليو 2021. وسجلت «جلفار» أرباحاً لعام 2021 من العمليات المستمرة قبل احتساب الفائدة والضرائب والإهلاك، بلغت 164.8 مليون درهم إماراتي، بالمقارنة مع أرباح سلبية بقيمة 165.8 مليوناً في 2020.

فرص مستقبلية

ومن جهته، أكد الدكتور عصام فاروق، الرئيس التنفيذي لشركة جلفار، ثقته الكاملة أن عام 2022 سيكون عاماً مليئاً بالفرص والنجاحات لجلفار في رحلتها نحو التحول والنمو، حيث قمنا بإطلاق استراتيجية النمو التحولي 2030، ونحن في وضع مثالي لمستقبل مدفوع بالنمو وفق استراتيجية واضحة تُمكننا من توفير وإضافة حلول رعاية صحية مبتكرة وجديدة للمرضى في المنطقة بأسرها.

استراتيجية

أعلنت جلفار مؤخراً عن استراتيجيتها للنمو التحولي المستدام 2030 بهدف تحقيق طفرة في الإيرادات حيث تطمح الشركة إلى زيادة العائدات السنوية إلى 300% بنهاية 2030، استناداً على 6 مبادرات تشمل «زيادة الإيرادات من محفظة المنتجات» و«إطلاق منتجات جديدة» و«توسعات جغرافية بأسواق ومناطق جديدة» و«مبادرات أعمال إستراتيجية» و«مبادرة منتجات متخصصة ومتقدمة» و" مبادرات نمو الأساسي".

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