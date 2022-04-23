ارتفاع حيازة «المركزي» من الذهب 5.1 % إلى 11.7 ملياراً بنهاية يناير

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

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ارتفع رصيد مصرف الإمارات المركزي من السبائك الذهبية إلى 11.73 مليار درهم في نهاية يناير الماضي، بزيادة على أساس سنوي نسبتها 5.1% أو ما يعادل 565 مليون درهم مقارنة بنحو 11.16 مليار درهم في يناير 2021. وأظهرت النشرة الإحصائية الصادرة عن المصرف المركزي، أمس، أن رصيد المعدن الأصفر انخفض على أساس شهري بنسبة 1.5% مقارنة بنحو 11.9 مليار درهم في ديسمبر الماضي.

وتعد قيمة رصيد المركزي من السبائك المسجلة في العامين الماضيين الأكبر منذ 2015، تاريخ بدء دخول الذهب في أصول «المركزي»، بعدما قرر المركزي حينها، العودة لتكوين احتياط الذهب المرة الأولى منذ ثماني سنوات، إضافة إلى سلة احتياطاته من العملات الأجنبية. ويندرج الذهب ضمن الأصول المتنوعة التي يملكها «المركزي»، ومنها أموال سائلة، وشهادات إيداع، وأوراق مالية محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق.

الودائع الادخارية

في سياق آخر، كشف مصرف الإمارات المركزي عن ارتفاع الودائع الادخارية في القطاع المصرفي إلى 243.3 ملياراً في نهاية يناير الماضي مقارنة بنحو 215.21 مليار درهم في نهاية 2020، بزيادة على أساس شهري بنسبة 0.6% أو ما يعادل 1.5 مليار درهم مقابل 241.8 مليار درهم في ديسمبر 2021. وارتفعت الودائع تحت الطلب إلى 868.2 مليار درهم في يناير الماضي، مقابل 848.04 مليار درهم في ديسمبر الماضي، بزيادة على أساس شهري بنسبة 2.4% أو ما يعادل 20.1 مليار درهم. وبحسب النشرة، انخفضت الودائع لأجل إلى 512.04 مليار درهم في نهاية يناير الماضي بتراجع على أساس شهري 4% أو ما يعادل 21.5 مليار درهم مقابل 533.5 مليار درهم في ديسمبر السابق عليه.

فروع البنوك

انخفض عدد فروع البنوك الوطنية إلى 512 فرعاً في نهاية يناير الماضي مقابل 513 فرعاً في ديسمبر ونوفمبر الماضيين 2021، ومقابل 518 فرعاً في أكتوبر و521 فرعاً في سبتمبر و515 فرعاً في أغسطس و522 فرعاً في يونيو و534 فرعاً في مايو، و541 فرعاً في ديسمبر 2020، ووصل عدد مكاتب الدفع إلى 20 مكتباً، فيما ظل عدد فروع البنوك الأجنبية ثابتاً عند 27 فرعاً موزعة على 37 بنكاً.

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