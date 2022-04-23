«إیه إس جي ستالیونز الإمارات» تفوز بعقد إدارة مشروع «ريم هلز»

المصدر: أبوظبي – البيان

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أعلنت مجموعة إیه إس جي ستالیونز الإمارات حصول شركة رويال للتطوير المتخصصة في إدارة المشاريع العقارية التابعة لها على عقد إدارة المشروع السكني الفاخر «ريم هلز» الذي أطلقته مؤخرًا في جزيرة الريم بأبوظبي بقيمة 8 مليارات درهم.

ومن المقرر اكتمال المرحلة الأولى بالمشروع في ديسمبر 2024، وستعمل شركة رويال للتطوير على إدارته بالكامل بدءًا من قيادة مرحلة التخطيط وحتى التنفيذ بما في ذلك التصميم والإشراف على كافة المقاولين في المشروع.

وقال كايد خرما، الرئيس التنفيذي لمجموعة ستاليونز الإمارات: الفوز بعقد إدارة مشروع «ريم هلز» إنجاز هام وشهادة أكيدة على تميّز شركة رويال للتطوير في مجال المشاريع الفاخرة ومثال واضح على الخبرات وتنوّع القدرات لدى فريق المجموعة. كما أن الحصول على عقد الإدارة دلالةٌ واضحة على ثقة وتقدير عملائنا لإمكاناتنا في إدارة المشاريع والأعمال الهندسية. ويمتد مشروع «ريم هلز» والذي يقع في جزيرة الريم بالعاصمة الإماراتية فوق مساحة قدرها 1.8 مليون متر مكعب.

وقال ماجد عودة، الرئيس التنفيذي لدى كيو القابضة- الشركة المالكة لشركة كيو للعقارات: «في ظل تزايد الثقة بالقطاع العقاري في الإمارات واستمرار نموّه، يأتي مشروع «ريم هلز» في الوقت المناسب لتلبية الطلب المتنامي على العقارات السكنية. ويسعدنا انضمام شركة رويال للتطوير إلينا لإدارة المشروع. وعملت كيو للعقارات على تصميم المشروع تحت مظلة شركة كيو القابضة بشكل يمنح سكانه أجواء بعيدة عن ضغوطات الحياة اليومية ووتيرتها المتسارعة.

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