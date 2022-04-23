إشغال 91 % من فنادق دبي خلال الأسابيع الأخيرة من «إكسبو»

المصدر: دبي - البيان

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تواصل دبي بما تمتلكه من مقومات سياحية وترفيهية مميزة ترسيخ مكانتها وجهة عالمية رائدة يقصدها الزوار للترفيه والسياحة والعمل على حدٍ سواء، كما تُعد أيضاً واحدة من أكثر أسواق الضيافة جاذبية في العالم، خصوصاً مع التزايد الملحوظ في نسبة الاستثمارات والتعاملات التجارية في المنطق. ووفقاً للبيانات الأولية الصادرة عن شركة إس تي آر، شهد قطاع الفنادق في دبي أعلى نسبة إشغال له خلال الأسابيع الأخيرة التي سبقت معرض إكسبو 2020، حيث تم إشغال ما يزيد على 91٪ من غرف دبي.

وتستعد دبي لاستضافة النسخة الثانية والعشرين من «معرض الفنادق دبي»، فعالية الضيافة الأولى في المنطقة وذلك في مايو المقبل وعلى مدار ثلاثة أيام للاحتفال بكبار قادة قطاع الضيافة وأبرز الأسماء والعلامات التجارية والمواهب في هذا المجال. وسيقام هذا الحدث في مركز دبي التجاري العالمي بدءاً من 24 وحتى 26 مايو المقبل. وأدى نمو قطاع الضيافة في المنطقة إلى تحول معرض الفنادق دبي ليصبح أكبر وأعرق حدث تجاري للضيافة في الشرق الأوسط وأفريقيا، ومكاناً للقاء هذه الصناعة على مدى السنوات الـ 22 الماضية.

فعاليات عالمية

وقالت حور الخاجة، نائب الرئيس المساعد للعمليات الدولية في دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي: استضافة معرض دبي للفنادق دليل على مدى قدرة دبي على تنظيم فعاليات عالمية المستوى مع ترسيخ مكانتها كواحده من المدن العالمية المفتوحة والآمنة يمكن للمقيمين والمسافرين الوصول إليها بغرض الترفيه والأعمال والسياحة معاً، فقد لوحظ خلال العام الماضي أداء جيد لقطاع الفنادق في دبي أدى إلى تسريع الزخم في قطاع السفر والسياحة في المدينة، وباعتبار المعرض منصة يمكن أن يجتمع فيها مختصو مجال الأغذية والمشروبات والضيافة ويتواصلوا لتبادل الخبرات والتعلم من بعضهم البعض، لذا فإننا نعتبر معرض الفنادق أحد المعارض التي ستعزز مكانة دبي كوجهة عالمية لا بد من زيارتها.

وسيرعى الحدث العالمي مجموعة من الشركاء الداعمين وعلى رأسهم دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وجمعية مديري أصول الضيافة، ومجموعة مطاعم دبي، حيث ستخدم هذه التجربة التي ستستمر على مدار ثلاثة أيام صناعة الضيافة.

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