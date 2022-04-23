«مضياف» تطلق «اكتشف القطاع السياحي بدبي»

المصدر: دبي- البيان

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أطلقت إدارة توطين القطاع السياحي «مضياف» ضمن كلية دبي للسياحة، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة المبادرة الجديدة «اكتشف القطاع السياحي في دبي»، والتي تتيح المجال أمام المواطنين والمواطنات لإثراء تجاربهم ومهاراتهم من خلال المشاركة في ورش عمل تفاعلية، وزيارات ميدانية، وخوض تدريب عملي بما يجعلهم أكثر دراية بالمقومات السياحية التي تزخر بها المدينة، وبالتالي تقديم أفضل التجارب لزوار دبي.

سلسلة مبادرات

وقالت مريم المعيني، مدير توطين القطاع السياحي في كلية دبي للسياحة: يأتي إطلاق هذه المبادرة الجديدة تماشياً مع توجيهات قيادتنا الرشيدة واستراتيجية التوطين الرامية لزيادة عدد المواطنين العاملين في قطاع السياحة، مع ضرورة توعية فئة الشباب بأهمية العمل ضمن هذا القطاع المهم، حيث يأتي التعاون المثمر بين القطاعين العام والخاص لتقديم كافة أوجه الدعم لإيجاد فرص وظيفية للمواطنين، وذلك ضمن سلسلة متكاملة من المبادرات والفعاليات والأنشطة، وبالتالي المساهمة في نمو قطاع السياحة وكذلك القطاعات المرتبطة به لتنويع مصادر الاقتصاد الوطني.

ورشتا عمل

وشملت المبادرة عقد ورشتي عمل خلال شهر مارس الماضي، شارك في الأولى والتي عقدت في فندق السيف التراثي 10 مرشحين، بينما شارك 11 مرشحاً في ورشة العمل الثانية التي أقيمت في فندق هيلتون دبي جميرا. وتضمنت ورشتا العمل إقامة العديد من الأنشطة النظرية والعملية ضمن أجواء تفاعلية من المشاركين بما في ذلك الاطلاع على الأقسام التشغيلية الأربعة الرئيسية في المنشآت الفندقية والتي تشمل (المكتب الأمامي، التدبير المنزلي، أساسيات الطبخ، وخدمة الغرف).

كما ينظم «مضياف» العديد من ورش العمل وزيارات التوعية الميدانية في مختلف الأقسام بما فيها الموارد البشرية، وتقنية المعلومات، والتسويق، والشؤون المالية وغيرها، للراغبين بالالتحاق بهذه الورش بهدف التعرف على العمليات التشغيلية في قطاع الضيافة.

توطين

تأسست إدارة توطين القطاع السياحي «مضياف»- ضمن كلية دبي للسياحة في أواخر عام 2016، وتهدف إلى جذب وتدريب وتأهيل المواطنين والمواطنات للعمل ضمن وظائف الصفوف الأمامية بالقطاع السياحي على اختلاف فئاته وتخصصاته المتنوعة، وذلك بهدف تحسين العروض السياحية، وتعزيز تجربة السائح خلال زيارته.

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