27 ملياراً مكاسب الأسهم تفاؤلاً بأرباح الشركات

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

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عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها في تداولات الأسبوع الماضي وربح رأسمالها السوقي ما يربو على 27.4 مليار درهم مع تحسن معنويات المستثمرين بعد انطلاق ماراثون الإفصاحات عن النتائج الفصلية وإعلان بنوك وشركات مدرجة عن أرباح قوية، فيما تجاوزت رسملة الأسواق 2.53 تريليون درهم.

وارتفع سوق دبي بنسبة 2.25% ليغلق عند 3682.82 نقطة مع ارتفاع أسهم البنوك والعقار والنقل، فيما زاد سوق أبوظبي بنحو 1.7% ليصل إلى 10112 نقطة بدعم أسهم البنوك والاستثمار والصناعة والعقار.

واستقطبت الأسهم سيولة خلال الأسبوع بنحو 11.3 مليار درهم، منها 8.33 مليارات في أبوظبي، و2.95 مليار في دبي، وجرى التداول على 2.92 مليار سهم، موزعة بواقع 1.52 مليار في أبوظبي، و1.4 مليار في دبي، عبر تنفيذ 92.3 ألف صفقة.

وعزز صعود سوق دبي ارتفاع أسهم البنوك بقيادة «دبي الإسلامي» 0.3% و«أملاك» 29.7% و«الإمارات دبي الوطني» 2.7%، وارتفع قطاع العقار مع نمو «إعمار العقارية» 3.6% و«إعمار للتطوير» 8.7% و«الاتحاد العقارية» 13.3% و«ديار» 1.89%.

وزاد قطاع النقل مع ارتفاع «العربية للطيران» 7.2% و«أرامكس» 5.5% و«الخليج للملاحة» 9%، فيما ارتفع قطاع الاستثمار بعد نمو «سوق دبي المالي» 3% و«شعاع كابيتال» 1.55% بينما انخفض «دبي للاستثمار» 4.96%. وفي قطاع المرافق، انخفض «ديوا» 1.04%.

وتصدر «إعمار العقارية» النشاط جاذباً 751.3 مليون درهم، تلاه «ديوا» 660 مليون درهم، ثم «سوق دبي المالي» 321.2 مليون درهم، وحقق «أملاك» أكبر ارتفاع بنسبة 29.75%، فيما كان «أجيليتي» الأكثر انخفاضاً بنسبة 10%.

ودعم صعود سوق العاصمة ارتفاع أسهم البنوك بقيادة «أبوظبي الأول» 3.05% و«أبوظبي الإسلامي» 0.34%، فيما انخفض «أبوظبي التجاري» 1.15%، وعلى صعيد الاستثمار ارتفع «العالمية القابضة» 7.35% و«ملتيبلاي» 6.78% و«ألفا ظبي» 1.78%.

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