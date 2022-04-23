«أرامكس» نحو رفع تملك الأجانب إلى 100%

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

صادقت الجمعية العمومية لشركة «أرامكس» على توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 13% من رأس المال بما يعادل 13 فلساً للسهم الواحد وذلك عن العام الماضي 2021.

وفوضت الجمعية العمومية خلال اجتماعها مجلس الإدارة لتعديل المادة (6) من النظام الأساسي للشركة، بما يسمح بزيادة نسبة الملكية الأجنبية.

وسيتخذ المجلس قرار التعديل بالتمرير يوم 27 أبريل الجاري، وذلك لإزالة أي قيود تتعلق بتملك المستثمرين الأجانب ورفع حد الملكية الأجنبية لأسهم الشركة إلى الحد الأعلى 100% بشرط الحصول على الموافقات اللازمة من هيئة الأوراق المالية والسلع.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز