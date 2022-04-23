معهد المحاسبين: الإمارات استقطبت المواهب بخطوات إيجابية

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أشاد معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها القيادة الإماراتية لجذب العمالة الماهرة والمواهب والاحتفاظ بها، وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، لا سيما مع اللوائح والقوانين الجديدة للإقامة الذهبية في الإمارات والتي ستشهد توسيع معايير الحصول على تصريح الإقامة لمدة 10 سنوات اعتباراً من سبتمبر 2022، وكذلك الإقامة الخضراء لمدة 5 سنوات، والتي تستهدف المواهب والكفاءات الاستثنائية، والعمالة الماهرة عالية المستوى، وأصحاب العمل الحر، والمستثمرين، ورواد الأعمال.

وقال سكوت ليفرمور، المستشار الاقتصادي للمعهد وكبير الخبراء الاقتصاديين والمدير العام في أكسفورد «إيكونوميكس» الشرق الأوسط: تأتي التعديلات التي أدخلتها الإمارات على لوائح التأشيرات والإقامة في وقت تبحث فيه القيادة عن كيفية مواصلة النمو وتنويع الاقتصاد، مع إدراك أن المواهب والاستثمار الأجنبي سيلعبان دوراً حيوياً في هذه الرحلة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز