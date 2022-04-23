«إعمار للتطوير»: 24.5 ألف وحدة سكنية قيد التطوير حالياً

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

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كشفت شركة «إعمار للتطوير» أنها لديها 24.5 ألف وحدة سكنية قيد التطوير في الوقت الحالي بدولة الإمارات، مشيرة إلى تسليمها أكثر من 52 ألف وحدة سكنية في دبي منذ تأسيسها.

وأشارت الشركة إلى أن إجمالي البنك العقاري (إجمالي مساحة الأراضي) بما في ذلك الأرقام المتعلقة بالمشاريع المشتركة واتفاقيات التطوير المشتركة غير الموحدة يبلغ حوالي 280 مليون قدم مربعة، وذلك بحسب التقرير السنوي المتكامل.

وصادقت الجمعية العمومية للشركة أول من أمس على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي وتقرير مدقق الحسابات عن العام الماضي، كما وافقت على ميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن العام نفسه. وأقرت الجمعية توصية مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين.

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