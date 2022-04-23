إقبال كبير على معرض «رمضان والعيد» في إكسبو خورفكان

المصدر: الشارقة - البيان

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يشهد معرض «رمضان والعيد» الذي يستضيفه مركز إكسبو خورفكان وتتواصل فعالياته حتى 2 مايو المقبل، إقبالاً متزايداً من المتسوقين للاستفادة من العروض الترويجية المتميزة على تشكيلة كبيرة ومتنوعة من المنتجات التي تقدمها أشهر دور المجوهرات والعطور ومحال الأزياء والعباءات ومستلزمات العرائس، إضافة إلى بيوت التجميل وأهم دور تصميم الأزياء والموضة والإكسسوارات.

وأشاد زوار «رمضان والعيد» بمنتجات المعرض وجودتها، إلى جانب ما يوفره من أجواء تسوق أسرية وسلع استهلاكية متميزة بأسعار تنافسية، إضافة إلى توفر مستلزمات العروس كافة.وأشار خليل المنصوري مدير مركز إكسبو خورفكان إلى أن المعرض يأتي في إطار حرص المركز على منح سكان مدينة خورفكان وزوارها تجربة تسويقية متميزة تضاف إلى الأجواء السياحية التي تتميز بها المدينة. ودعا الزوار إلى اغتنام الفرصة لزيارة المعرض والاستفادة من تنوع المنتجات المقدمة وتميز العروض المطروحة والحسوم الجاذبة، يومياً من الساعة 7 مساء ولغاية الساعة الواحدة والنصف صباحاً.

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