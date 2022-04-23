«دار عزة» للمجوهرات تعرض تصاميمها في متاجر «سلفريدجز»

المصدر: دبي - البيان

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تشارك دار عزة فهمي للمجوهرات الفخمة في متجر لاميزون كوتور La Maison Couture المؤقت الذي يمتد شهراً في متاجر سلفريدجز في المملكة المتحدة، بدءاً من أوائل أبريل وحتى أوائل مايو.

وتقوم مجوهرات عزة فهمي، المشهورة بترجمة الطرز الثقافية والتاريخيّة إلى مجوهرات فاخرة معاصرة مصنوعة يدوياً تخبر قصصاً، بعرض مجموعة مختارة بعناية، ما يتيح للمتسوّقين بعضا من الابتكارات الأكثر مبيعاً.

وتقوم منصّة التجزئة متعددة القنوات «لا ميزون كوتور» بتسويق علامات تجاريّة فخمة مسؤولة حيال البيئة من أنحاء العالم كافة. وقالت فاطمة غالي الرئيسة التنفيذية للعلامة التجارية المصريّة: هذا توقيت ممتاز لإعادة افتتاح الأسواق وعودتها إلى مسارها الصحيح. وإضافة إلى متجر برلنجتون أركيد، تُعد متاجر سلفريدجز إضافةً مهمةً إلى وجودنا وتوسّعنا في لندن.

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