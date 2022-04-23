«مالية عجمان» تحتفل باليوم العالمي للإبداع والابتكار

المصدر: عجمان - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

نظمت دائرة المالية بحكومة عجمان عدداً من الأنشطة لموظفيها لمختلف الفئات؛ لترسيخ ثقافة الإبداع والابتكار بالدائرة، وتسخير كافة الطرق الإبداعية للارتقاء بجودة الخدمات المالية المقدمة للجمهور. جاء ذلك تزامناً مع اليوم العالمي للإبداع والابتكار.

وأكد مروان أحمد آل علي، مدير عام دائرة المالية في عجمان، أن الإمارات تتبنى سياسات واستراتيجيات تقوم على الإبداع والابتكار تحت ظل قيادة حكيمة آمنت بالاقتصاد والفكر الإبداعي وجعلتهما ضمن العناصر الرئيسة للتنمية بكفاءات إماراتية. وقال: نؤمن ونحرص في الدائرة على تعزيز ثقافة الابتكار والتشجيع عليه وتوفير بيئة محفزة للإبداع لرفع جودة الحياة والوصول إلى منظومة مالية شاملة ومبتكرة، وبالتالي تحقيق اقتصاد مستدام.

وقال نواف العبيدلي، مدير مكتب الاستراتيجية وإدارة المشاريع، إن الإمارات جعلت الإبداع والابتكار ضمن الركائز الأساسية التي تسهم بدور فاعل في تحقيق التميز والريادة في مختلف الأصعدة، مؤكدا أهمية نشر ثقافة الابتكار.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز