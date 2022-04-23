«ميتا» تحتفي بإنجازات سيدات الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «ميتا» نشر الإصدار الثاني من الكتاب الإلكتروني لبرنامج #SheCreates بناءً على النجاح الذي حققه الإصدار الأول العام الماضي. والكتاب منصة مخصصة للاحتفاء بالنماذج النسائية الملهمة من جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا حيث يسلط الضوء على نجاحهن في بناء المجتمعات وريادة الأعمال وتنميتها. وتحتفي «ميتا» في الإصدار الثاني من الكتاب بـ30 سيدة أحدثن تغييرات مفيدة لمجتمعاتهن وقدمن أمثلة ملهمة للآخرين.

وكانت «ميتا» نشرت الإصدار الأول من كتاب #SheCreates كمجتمع حصري للنساء من منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا للاحتفال بإنجازاتهن وقدرتهن على التغلب على التحديات غير المتوقعة على مدار العامين الماضيين من جائحة كورونا. وفي هذا العام، يسلط الإصدار الجديد من الكتاب الضوء على قيادات نسائية استطعن تقديم نماذج ملهمة في مجال ريادة الأعمال وتأسيس الأعمال الناجحة والمجتمعات.

ويضم إصدار هذا العام أسماء منها: لمى جمال مؤسسة مطبخ مامالو (الإمارات)؛ سارة سكلاني صاحبة ليلي كاندي (الإمارات)؛ مينا العريبي رئيسة تحرير صحيفة ذا ناشيونال (العراق)، داليا دغمش سوبرا كاتبة ورائدة أعمال سورية ألمانية (سوريا)؛ رانيا حماد مصممة أزياء بريطانية مصرية (مصر)؛ منال رستم رياضية مصرية وقائدة مجتمع (مصر)؛ فرح نابلسي مخرجة فلسطينية بريطانية ومرشحة لجائزة أوسكار وحائزة جائزة BAFTA (فلسطين)، نادين سمرة مديرة الأعمال لدى «وياك» (الأردن)، منى أبو هنا رئيسة قسم الموارد البشرية في PwC في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (لبنان)، وغيرهن. ويسلط الكتاب الضوء على نساء سطرن نجاحات ملهمة، وهن يشاركن تجارب حياتهن المهنية، والتحديات والنصائح القيمة لمن يرغبن السير على خطاهن.

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