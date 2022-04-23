تعاون بين غرفة أبوظبي والاتحاد الكوري للمشاريع الصغيرة

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

وقّعت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي مذكرة تفاهم مع الاتحاد الكوري للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بهدف تعزيز العلاقات التجارية وتنمية التعاون المتبادل، فضلاً عن ترويج وتشجيع الفرص الاستثمارية المتاحة لدى الجانبين، ولا سيما قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.

جاء ذلك خلال تنظيم غرفة أبوظبي اجتماع الأعمال مع الاتحاد الكوري للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في مقر برج الغرفة، بحضور الدكتور علي الظاهري النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي، وخالد الفهيم عضو مجلس إدارة الغرفة ومحمد المهيري المدير العام لغرفة أبوظبي، وعبدالله القبيسي، وهلال الهاملي نائبي المدير العام. ومن الجانب الكوري حضر كي مون كيم رئيس الاتحاد الكوري للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأكد علي الظاهري في كلمته في الاجتماع أن مذكرة التفاهم تعكس جهود الغرفة لتعزيز شبكة علاقاتها العالمية لخدمة مجتمع الأعمال، ولا سيما في القطاع الحيوي والمهم للشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى حرص غرفة أبوظبي على توفير كل ما يلزم من تسهيلات تساعد على جذب هذه الاستثمارات الأجنبية إلى أبوظبي. وأوضح أن الإمارات وكوريا الجنوبية تربطهما علاقات اقتصادية متينة تمتد 4 عقود. وقد تطورت العلاقات بين البلدين الصديقين بشكل ملحوظ، ووصلت إلى مستويات شراكة استراتيجية قوية، لافتاً إلى أن الإمارات هي ثاني أكبر مصدر للنفط لكوريا الجنوبية وثاني مستورد رئيس للمنتجات الكورية الجنوبية في الشرق الأوسط. وبلغت التجاة غير النفطية نحو 17.8 مليار درهم في 2020.

أرقام

ووفقاً لوزارة الاقتصاد، هناك أكثر من 350 ألف شركة صغيرة ومتوسطة بالإمارات، منها أكثر من 94% من الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل معاً 60% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة. وتوفر 86% من القوى العاملة الخاصة. وهم يشكلون 73% بقطاع تجارة الجملة والتجزئة و16% بقطاع الخدمات و11% بالقطاع الصناعي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز