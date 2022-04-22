«إنسينكراتور» ومنصة توازن تتعاونان لتعزيز جهود الاستدامة

المصدر: دبي- البيان

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وقعت شركة إنسينكراتور، وحدة الأعمال التابعة لشركة إيميرسون وأكبر مصنع لحلول التخلص من نفايات الطعام المعدة للاستخدامات المنزلية والتجارية اتفاقية تعاون مشترك مع منصة توان، التي تعد منصة وحاضنة أفكار مكرسة لتعزيز التوازن في كل جوانب الحياة، وذلك من أجل تعزيز الجهود المشتركة للطرفين والرامية إلى خلق عالم مستدام وأكثر توازناً.

وأكد محمد كرم، المدير العام الإقليمي لتطوير الأعمال في شركة إنسينكراتور، أهمية التعاون بين أطراف المجتمع كافة من أجل تحقيق مستهدفات الاستدامة وخلق عالم أكثر توازناً، مؤكداً أن النهج المنفرد في هذه القضية يعوّق التقدم ولا يؤدي إلى أي تطور. وأعرب عن أمنياته أن تحقق هذه الاتفاقية أهدافها المرجوة، ولا سيما أن كلا الطرفين يتمتع برؤية مشتركة بشأن الاستدامة ومستهدفاتها.

من جانبها قالت حنان بن خلوق، مؤسسة منصة توازن: يسعدنا أن نوقع اتفاقية تعاون مشترك مع شركة إنسينكراتور التي تعد إحدى كبرى الشركات في مجال توفير الحلول البيئية للتخلص من نفايات الطعام وإبعادها عن المكبات، إذ إن هذه النفايات المسؤول الأبرز عن انبعاثات الغازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري وكذلك فإن من أهداف وأولويات شركة ايمرسون قيادة الابتكار الذي يجعل العالم أكثر صحة وأماناً وذكاءً واستدامة.

وأضافت: نتطلع من خلال هذه الاتفاقية إلى تعزيز إسهامنا معاً في خلق كوكب أكثر توازناً وندعو الجميع في المجتمع إلى التكاتف وتوحيد الجهود لإنقاذ كوكبنا من خلال اعتماد ممارسات مسؤولة في ما يتعلق بالبيئة والمحافظة عليها.

يذكر أن منصة توازن التي تم إطلاقها في 20 ديسمبر 2021 في حدث خاص في إكسبو 2020، هي حاضنة أفكار مكرسة لتعزيز التوازن في كل جوانب الحياة من خلال خلق مساحات آمنة إذ يستكشف ويتبادل الأفراد على اختلافهم الأفكار المتنوعة للمشاركة في مبادرات تسهم في صنع عالم أكثر توازناً للجميع.

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