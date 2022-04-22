118 ملياراً زيادة أصول القطاع المصرفي خلال 12 شهراً

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

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كشف مصرف الإمارات المركزي عن ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية شاملاً القبولات المصرفية إلى 3.29 تريليونات درهم في نهاية يناير الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 3.7% أو ما يعادل 117.9 مليار درهم مقارنة بنحو 3.172 تريليونات درهم في يناير 2020.

وأضاف المركزي، في تقرير التطورات النقدية والمصرفية الصادر أمس، إن الأصول المصرفية انخفضت على أساس شهري بنسبة 0.9% مقارنة بنحو 3.321 تريليونات درهم في ديسمبر 2021. وأشار إلى ارتفاع إجمالي الائتمان المصرفي إلى 1.8 تريليون درهم في نهاية يناير الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 1.2% أو ما يعادل 21.2 مليار درهم مقارنة بنحو 1.779 مليار درهم في يناير 2021، بينما زاد على أساس شهري بنسبة 0.4% مقارنة بنحو 1.794 تريليون درهم في ديسمبر الماضي وذلك نتيجة ارتفاع بنسبة 4.1% في الائتمان الأجنبي مقابل انخفاض بنسبة 0.04% في الائتمان المحلي.

وعزا المركزي الانخفاض في الائتمان المحلي إلى انخفاض بنسبة 4.7% و3% في الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي وفي الائتمان الممنوح للمؤسسات المالية غير المصرفية على الرغم من ارتفاع بنسبة 4.4% في الائتمان الممنوع للقطاع العام (الجهات ذات الصلة بالحكومة)، وارتفاع بنسبة 0.01% في الائتمان الممنوح للقطاع الخاص.

وانخفض إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 0.7% من 1.996 تريليون درهم في ديسمبر 2021، إلى 1.982 مليار درهم في يناير الماضي، نتيجة انخفاض بنسبة 0.2% وبنسبة 4.5% في ودائع المقيمين وفي ودائع غير المقيمين على التوالي.

وانخفضت ودائع المقيمين نتيجة تراجع بنسبة 0.5% و0.8% و0.03% في ودائع القطاع الحكومي وفي ودائع القطاع العام، وفي ودائع القطاع الخاص على التوالي، مقابل ارتفاع بنسبة 0.5% في ودائع المؤسسات المالية غير المصرفية.

في سياق متصل، أعلن المركزي ارتفاع عرض النقد «ن1» بنسبة 0.7% من 701.9 مليار درهم في ديسمبر إلى 706.5 مليارات درهم في يناير، وزاد عرض النقد «ن2» بنسبة 0.02% من 1.563 تريليون درهم في ديسمبر إلى 1.563 تريليون درهم في يناير الماضي، فيما انخفض عرض النقد «ن3» هامشياً بنسبة 0.01% إلى 1.856 تريليون درهم في يناير.

وعزا المركزي الارتفاع في عرض النقد «ن1» لزيادة بمقدار 3.3 مليارات درهم في الودائع النقدية وارتفاع بمقدار 1.3 مليار درهم في النقد المتداول خارج البنوك، فيما يرجع الارتفاع في عرض النقد «ن2» إلى ارتفاع «ن1» على الرغم من انخفاض بـ4.3 مليارات درهم في الودائع شبه النقدية، فيما يعزي انخفاض عرض النقد «ن3» إلى انخفاض الودائع الحكومية بـ0.4 مليار درهم.

وانخفضت القاعدة النقدية بنسبة 0.6% من 483.9 مليار درهم في ديسمبر الماضي إلى 481.2 مليار درهم في يناير 2022، نتيجة انخفاض في النقد المصدر بنسبة 0.7% وانخفاض بنسبة 22.8% في حساب الاحتياطي في حين ارتفعت الحسابات الجارية والإيداعات لليلة واحدة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى في المصرف المركزي وشهادات الإيداع والأذونات النقدية بنسبة 8.8% و7.7% على التوالي.

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