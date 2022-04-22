«الفطيم إيس» تدعم مبادرة إعادة تدوير المخلّفات الإلكترونية في يوم الأرض

المصدر: دبي - البيان

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التزامًا بشعارها «ايس لحياة أسهل»، تقدم «الفطيم إيس» يد العون والمساعدة لكوكبنا الأم احتفاء بيوم الأرض من خلال تشجيع العملاء الكرام على تسليم المزيد من المخلفات الإلكترونية، وذلك بهدف إعادة تدويرها في متاجرها. وقد كانت وجهة تحسين المنازل قد جمعت بالفعل 4000 كيلوجرام من المخلّفات الإلكترونية والبطاريات في متاجرها بدبي، وذلك بفضل حس المسؤولية العالي لدى عملائها للمحافظة على البيئة.

تم إطلاق برنامج إعادة تدوير المخلّفات الإلكترونية الشهير في ايس في يوم البيئة العالمي لعام 2021 إذ قامت بالتعاون مع شركة جرين لاند لإعادة التدوير، وهي شركة محلية تعنى بإعادة التدوير. تخطط ايس لتقديم هذه الخدمة للمزيد من العملاء في الإمارات العربية المتحدة،حيث تسعى إلى توسيع هذه المبادرة في الأشهر المقبلة لتشمل متجرها في جزيرة ياس أيضًا، مما يمنح العملاء طريقة آمنة للتخلص من المخلّفات الإلكترونية في أبو ظبي.

ويقبل برنامج إعادة تدوير النفايات الإلكترونية في ايس البطاريات بالإضافة إلى الأجهزة المنزلية وأجهزة المطابخ. كما يمكن للراغبين في إعادة تدوير البطاريات القديمة القيام بذلك في أي متجر من متاجر ايس في دبي، بينما يستطيع العملاء توصيل الأجهزة إلى ايس في دبي فستيفال سيتي وفستيفال بلازا وايس جبل علي.

وتقبل ايس بمعظم أنواع البطاريات، بما في ذلك البطاريات القلوية وبطاريات الرصاص الحمضية وبطاريات الليثيوم وبطاريات أيونات الليثيوم وبطاريات النيكل المعدنية وبطاريات كربون الزنك الجافة. تقدم متاجر ايس في دبي فستيفال سيتي وفستيفال بلازا لعملائها الفرصة لإعادة تدوير جميع أنواع الأجهزة، بما في ذلك أدوات تكنولوجيا المعلومات مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف المحمولة، بالإضافة إلى الأجهزة الإلكترونية المنزلية وأجهزة المطابخ مثل الغلايات الكهربائية وأجهزة التحميص (التاوستر) والميكروويفات والثلاجات والغسالات بالإضافة إلى مكيفات الهواء.

وعند التخلص من النفايات الإلكترونية بشكل تقليدي تصل تلك النفايات إلى مكبات النفايات حيث تعمل درجات الحرارة العالية على إطلاق مواد كيميائية سامة في الهواء؛ مما يؤدي إلى الإضرار بالبيئة وتلويثها. كما تتسرب تلك المواد الكيميائية السامة إلى الأرض متسببة بتلوث التربة والمياه الجوفية والتأثير على الحياة البرية والبحرية.

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