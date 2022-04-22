6.3 مليارات تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي - وام

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي خلال الأسبوع الحالي أكثر من 6.3 مليارات درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 1661 مبايعة بقيمة 4.33 مليارات درهم منها 225 مبايعة للأراضي بقيمة 1.12 مليار درهم و1436 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 3.2 مليارات درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 96 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 53 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا تليها مبايعة بقيمة 53 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا. وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 114 مبايعة بقيمة 255 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 33 مبايعة بقيمة 144 مليون درهم وثالثة في وادي الصفا 5 بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 49 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 58 مليون درهم بمنطقة ند الشبا الأولى كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 42 مليون درهم في منطقة برج خليفة وأخيراً مبايعة بقيمة 40 مليون درهم في منطقة جزيرة 2.

وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 200 مبايعة بقيمة 463 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 117 مبايعة بقيمة 145 مليون درهم وثالثة في برج خليفة بتسجيلها 115 مبايعة بقيمة 354 مليون درهم.

وعلى الصعيد اليومي، بلغت التصرفات أكثر من مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 267 مبايعة بقيمة 732.3 مليون درهم منها 27 مبايعة للأراضي بقيمة 158.48 مليون درهم و240 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 573.82 مليون درهم. وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 96 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 7 ملايين درهم في منطقة الحبية الخامسة تليها مبايعة بقيمة 5 ملايين درهم في منطقة وادي الصفا 5.

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