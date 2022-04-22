«اتصالات الإمارات» تحتفي بشهر رمضان مع الشركات الصغيرة

المصدر: أبوظبي- البيان

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أعلنت «اتصالات الإمارات»، ركيزة الاتصالات في مجموعة e&، عن مبادرة رمضانية مخصّصة لدعم قطاع الأعمال تجسيداً لقيم العطاء والمشاركة المجتمعية والعمل الخيري التي يمثلها الشهر الفضيل. واستضافت الشركة العديد من الفعاليات هذا العام بمشاركة الشركات الناشئة وشركاء الأعمال والعملاء من الشركات الصغيرة والمتوسطة تماشياً مع مبادئ التمكين والمساهمة المجتمعية.

وقال عصام محمود، نائب الرئيس الأول للشركات الصغيرة والمتوسطة في «اتصالات الإمارات»: «نحتفل بشهر رمضان المبارك هذا العام مع شركائنا وعملائنا التجاريين الذين يواصلون المساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني من خلال ممارساتهم المبتكرة.

وتستضيف»اتصالات الإمارات«أسبوعياً مجلس الشركات الناشئة ورواد الأعمال تقديراً لمساهمتهم المتميزة بمجتمع الأعمال وتحفيز النمو ولإتاحة الفرصة للمشاركين للتواصل ومشاركة قصص نجاحهم وشرح تجاربهم كجزء من منظومة ريادة الأعمال المزدهرة. وتشمل المبادرات الأخرى تنظيم أمسيات إفطار للشركات الصغيرة والمتوسطة وللشركاء التجاريين المعتمدين الذين يقدمون العروض القيمة لتلبية احتياجات العملاء وتنمية أعمالهم.

وتلعب فرق التوصيل دوراً مهماً في الإمارات. لذلك، وفرت»اتصالات الإمارات) 10 جيجابايت من البيانات المحلية للعاملين بفرق التوصيل تقديراً لجهودهم، ولتمكينهم من التواصل مع عائلاتهم وأصدقائهم وأحبائهم في رمضان.

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