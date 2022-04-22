الإمارات دبي الوطني يعلن الفائزين بحملة «احتفل بيوبيل الإمارات الذهبي»

المصدر: دبي - البيان

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أعلن بنك الإمارات دبي الوطني فوز 350 من عملائه بالجوائز الذهبية ضمن حملته الترويجية «احتفل بيوبيل الإمارات الذهبي واربح الذهب» التي انطلقت تزامناً مع احتفالات العام الخمسين لتأسيس دولة الإمارات.

وانطلقت الحملة في نوفمبر 2021 واستمرت مدة 50 يوماً، وأتاحت لعملاء بنك الإمارات دبي الوطني الحاليين والجدد فرص الفوز بالجوائز الذهبية القيمة. وشارك العملاء في الحملة عبر التقديم على خدمات ومنتجات مصرفية جديدة ومنها فتح الحسابات؛ والبطاقات الائتمانية؛ والقروض؛ والسحب على المكشوف؛ وحلول إدارة الثروات؛ أو عبر تعزيز ودائعهم وزيادة الإنفاق باستخدام بطاقاتهم وإرسال الحوالات، وبالتالي تعزيز فرصهم في الفوز بالجوائز.

وهنأ مروان هادي، نائب الرئيس التنفيذي رئيس قسم الخدمات المصرفية للأفراد في بنك الإمارات دبي الوطني، الفائزين المحظوظين. وكانت سيمونا أنطونيتي قد فازت بالجائزة الكبرى وقدرها نصف كيلوجرام من الذهب، في حين فاز سبعة عملاء بجائزة 50 جراماً من الذهب لكل منهم، وحصل 342 عميلاً على 25 جراماً من الذهب لكل منهم أيضاً.

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