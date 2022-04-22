موانئ دبي العالمية تفوز بجائزة الخدمات اللوجستية العالمية للقاحات

المصدر: وام

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حصلت موانئ دبي العالمية على جائزة أفضل تقنيات الخدمات اللوجستية وتسليم سلسلة التبريد، وذلك خلال حفل توزيع جوائز التميز في صناعة اللقاحات لهذا العام، الذي عقد في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وجاءت الجائزة ؛ تكريمًا لجهود موانئ دبي العالمية خلال العامين الماضيين في مواجهة التحديات في توصيل اللقاحات والتعامل مع الاختناقات في سلاسل التوريد، وقد تطور مؤتمر القمة العالمي ليصبح المنبر الرائد عالمياً في هذا المجال على مدى السنوات الـ 21 الماضية، وبجدول أعمال يقرره المجلس الاستشاري العلمي العالمي.

وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة: "عندما تم الإعلان للمرة الأولى عن لقاح لكوفيد-19، سارعت ’دي بي ورلد‘ إلى إدراك حجم التحدي الذي تنطوي عليه عملية توزيع اللقاح على مليارات الأشخاص حول العالم. إننا فخورون بإنجازات فرق عملنا وجاهزية مرافقنا العالمية التي لعبت دورًا في ضمان وصول اللقاحات إلى من هم في أمس الحاجة إليها. وينبغي لنا استخلاص الدروس المستفادة من هذه الجائحة لضمان الوصول العادل والمنصف إلى الإمدادات الحيوية بغض النظر عن الحالة المادية أو الموقع الجغرافي".

وتمتد مرافق سلسلة التبريد الخاصة بـ "دي بي وورلد" مثل تلك الموجودة في ميناء كوسيدو، عبر مساحات التخزين وشاحنات نقل البضائع، مما يُمكّن "دي بي وورلد" من تغطية كامل الرحلة من المختبر إلى مكان الحصول على اللقاح، ما يعني تمكّن "دي بي وورلد" من توزيع أكثر من 8 ملايين جرعة من لقاح كوفيد-19 في جمهورية الدومينيكان.

كما أسهمت حزمة التقنيات الرقمية التابعة لمجموعة "دي بي وورلد"، مثل تقنية "كارجوز فلو Cargoes Flow"، في مساعدة شركائنا على تحديد الاختناقات في سلاسل التوريد التابعة لهم، مما يؤمن التدفق السلس للإمدادات الطبية عبر الحدود.

إضافة إلى ذلك، تعمل مبادرة الجواز اللوجستي العالمي التي تعد "دي بي ورلد" شريكة فيها، على إزالة الحواجز التجارية وتعزيز مسارات التجارة لتحسينها وتسهيلها بين الدول، مما يبسّط نقل هذه الإمدادات الحيوية.

وفي ذروة الجائحة، وقعت "دي بي وورلد" شراكة مع منظمة اليونيسف لمدة ثلاث سنوات لدعم مبادرة كوفاكس من أجل اللقاحات والتطعيم. وقد أتاحت "دي بي ورلد" لليونيسف الوصول المجاني إلى خدماتها اللوجستية في جميع أنحاء العالم، مما ساعد المنظمة على تسليم ملياري جرعة لقاح بحلول 2022 في الدول التي يصعب الوصول إليها.

كذلك تُعد موانئ دبي العالمية شريكًا رئيسًا في تحالف دبي اللوجستي لتسريع توزيع لقاحات كوفيد-19. وتعمل "دي بي وورلد" أيضًا مع طيران الإمارات ومطارات دبي من أجل توزيع اللقاحات جوًا وبرًا وبحرًا لمواجهة التحديات التشغيلية في الأسواق الناشئة التي تضررت بشدة جراء الجائحة.

ويعد الميل الأخير من عملية تسليم اللقاحات الأكثر صعوبةً، حيث غالباً ما تتلف بسبب تقلبات درجات الحرارة. وقد أبرمت "دي بي ورلد" شراكة مع شركة أيدياباتيك ومقرها المملكة المتحدة، لتوزيع حافظات تبريد مبتكرة ومانعة للتجمد وآمنة من حالات التعطل، لضمان وصول اللقاحات المنقذة للحياة إلى أهدافها.

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