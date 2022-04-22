مهرجان دبي للمأكولات يعود مجدداً من 2 حتى 15 مايو 2022

المصدر: البيان

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يعود مهرجان دبي للمأكولات، الحدث السنوي الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، للاحتفاء بالمكانة العالمية لدبي باعتبارها عاصمة فنون الطهي في المنطقة، حيث ستُقام فعاليات الحدث المرتقب في مختلف أرجاء المدينة لمدة 14 يوماً، من 2 حتى 15 مايو 2022 لتستعرض أشهى المأكولات والأطباق في دبي.

وخلال دورته التاسعة، يجمع المهرجان الذواقة من عشاق الطعام ليأخذهم في رحلة استثنائية في مدينة تحتضن أكثر من 200 جنسية، وتشتهر بتنوع فنون الطهي بها من شتى أنحاء العالم. كما يستعرض الحدث أفضل المأكولات الإماراتية الأصيلة والمفاهيم التي ابتكرها المبدعون في مجال الطعام، إلى جانب المطاعم الفاخرة ذات الشهرة العالمية، والتجارب المتنوعة، وحصص الطهي المتنوعة تحت إشراف كبار الطهاة مع إطلالات على أشهر المواقع الرائعة في دبي.

ويعود المهرجان هذا العام بمجموعة متنوعة من الفعاليات التي حظيت بإقبال جماهيري كبير في السنوات السابقة، منها "أسبوع دبي للمطاعم" و"رحلة في عالم المذاقات". وبإمكان عشاق الطعام الآن التسجيل وحجز الأماكن على الفور قبل نفاذها للاستمتاع بتجربة استثنائية.

أسبوع دبي للمطاعم (6 - 15 مايو)

بالشراكة مع 40 مطعماً من أفضل المطاعم في المدينة، تعود فعالية "أسبوع دبي للمطاعم" ابتداءً من يوم 6 مايو لتقدم قوائم عشاء منسقة خصيصاً من 3 أطباق بأسعار تبدأ من 150 درهماً للشخص الواحد، أو وجبات الغداء من طبقين بأسعار تبدأ من 95 درهماً. وسيحظى الذواقة بفرصة للاستمتاع بأشهى الأطباق المحضرة من مكونات طازجة، وبأسعار مناسبة وتخفيضات تصل إلى 50 بالمائة.

يشارك ضمن فعالية "أسبوع دبي للمطاعم" هذا العام مجموعة من أشهر المطاعم في المدينة، ومن ضمنها بعض المطاعم المدرجة ضمن قائمة أفضل 50 مطعماً في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2022، مثل مطعم لوي، ومطعم ريف جابانيز كوشياكي، ومطعم إندوتشيني، بالإضافة إلى أبرز المطاعم التي تم افتتاحها في 2021/2022 مثل مطعم 11 وودفاير، ومطعم تاموكا دبي.

كما يحظى عشاق المأكولات والذواقة أيضاً بفرصة الاستمتاع بالأطباق الشهية التي تقدمها المطاعم ذات الإطلالات المذهلة والأسماء العالمية بأسعار مخفضة وخاصة بفعالية أسبوع دبي للمطاعم، ومن ضمنها مطعم 99 سوشي بار، ومطعم هاتونج، ومطعم إنتي الياباني.

الحجوزات مفتوحة حالياً لفعالية "أسبوع دبي للمطاعم"، والأماكن محدودة، لذلك يتطلب الحجز مسبقاً عبر الموقع https://www.opentable.ae/ ، كما يمكن الاطلاع على القائمة الكاملة للمطاعم المشاركة من خلال زيارة الموقع الالكتروني http://www.dubaifoodfestival.com/

رحلة في عالم المذاقات (2 – 15 مايو)

يستضيف مهرجان دبي للمأكولات فعالية "رحلة في عالم المذاقات" خلال الفترة من 2 حتى 15 مايو، والتي تقدم بدورها مجموعة من التجارب الفريدة في عالم الطهي مع القوائم التي يتولى إعدادها كبار الطهاة، إلى جانب حصص الطهي (ماستر كلاس)، والشراكات العديدة في مجال الطهي، بالإضافة إلى تجارب التذوق الحصرية التي يتضمنها مهرجان دبي للمأكولات.

تضم قائمة أبرز التجارب التي تقام ضمن هذه الفعالية: تحضير السوشي مع الشيف تاتسو في "جورميه 1004"، ويقدم مطعم "لوي" دروسا لتعلم فنون الطهي، وكذلك التعرف على فن إعداد الأطباق الشهية باستخدام بقايا الطعام، وأيضا حصص "ماستر كلاس" في تحضير طبق باييا الإسباني في مطعم "سوق" في فندق فورسيزونز، وغيرها الكثير.

يتطلب الحجز المسبق للمشاركة في جميع تجارب رحلة في عالم المذاقات، عن طريق الاتصال بالمطعم المختار مباشرة.

يضم مهرجان دبي للمأكولات 2022 الكثير من الفعاليات المتنوعة التي تلبي متطلبات عشاق الطعام وترضي شغفهم، حيث تقام العديد من الأنشطة والتجارب المتنوعة طوال فترة المهرجان، وسيتم الإعلان عنها قريباً، ومن ضمنها مشاركة أبرز الطهاة العالميين، وقوائم الطعام المحضرة خصيصاً من مطاعم "صنع في دبي". كما يحتفل المهرجان هذا العام بعيد الفطر مع فعالية "فطور العيد الكبير" التي تقدم تجربة تذوق وجبات الفطور الأصيلة، سواء داخل المطاعم أو عن طريق التوصيل، لمختلف الجنسيات والثقافات في جميع أرجاء المدينة.

واحتفاءً بالمهرجان السنوي، تقدم مراكز التسوق المنتشرة في جميع أنحاء دبي عروضاً ترويجيةَ حصرية في المطاعم المنتشرة بها، فيما تعود فعالية "جواهر دبي الخفية" لتحتفي بالمطاعم التي استطاعت أن تكتسب شهرة واسعة وتحظى بإعجاب عملائها، وسيتمكن جمهور المهرجان من سكّان المدينة وزوّارها المشاركة في مسابقة على مواقع التواصل الاجتماعي للتصويت لمطعمهم المفضل ضمن قائمة المطاعم المشاركة، وسيحصل الفائز على جوائز قيمة.

كما تتيح دورة هذا العام للمهرجان عروض تناول الطعام الحصرية والتي ستكون متاحة أيضاً كجزء من مهرجان دبي للكوميديا، بالإضافة إلى العروض الترويجية والتجارب المسلية والمرحة لجميع أفراد الأسرة في "تايم أوت ماركت"، وسوق "رايب" وغيرهم الكثير.

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