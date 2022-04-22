«تراخيص» تنجز 8000 معاملة بنمو %40 في الربع الأول 2022

المصدر: دبي - البيان

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تمكنت دائرة التخطيط والتطوير- تراخيص، الذراع التنظيمية لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بدبي، من تحقيق نمو ملحوظ خلال الربع الأول من عام 2022، تمثل في إنجاز أكثر من 8 آلاف معاملة من خلال إدارة الترخيص بدائرة «تراخيص»، بمعدل نمو بلغ 40%، مقارنة بنفس الفترة من عام 2021.

وأكد المهندس عبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي لدائرة التخطيط والتطوير - تراخيص، حرص دائرة «تراخيص» على تنفيذ رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرامية إلى دعم الاقتصاد الوطني بما يسهم في جعل دبي وجهة عالمية مفضلة للاستثمار. وأضاف: «عن طريق تبني ثقافة التميز في الأداء لضمان سعادة ورضا المتعاملين، تسعى تراخيص إلى تطوير وتوسيع الخدمات لصالح الأفراد والشركات، وترسيخ المكانة المتفردة التي تحتلها دبي في مجال الأعمال».

وأشارت الإحصاءات، التي أصدرتها دائرة التخطيط والتطوير - تراخيص، إلى نمو نسبة الإقبال على خدمات الرخص المحلية من قبل متعاملي الدائرة، من أفراد وشركات، بنسبة 53%، لتصل إلى 4010 معاملات خلال الأشهر الثلاثة الأولى لعام 2022، حيث احتلت خدمة تجديد الرخص المحلية المرتبة الأولى بعدد 1788 معاملة بنسبة نمو بلغت 52%، تليها خدمة تعديل الرخص المحلية بعدد 731 معاملة ونسبة نمو بلغت 215%.

وأوضح الرئيس التنفيذي لتراخيص أن الدائرة حريصة على دعم وتسريع وتيرة الأعمال عن طريق تقديم الخدمات المطلوبة بشأن المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، لافتاً إلى حجز أكثر من 550 اسماً تجارياً جديداً خلال الربع الأول من 2022 في مناطق التطوير الخاصة التي تدخل تحت إشراف مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، بواقع نمو بلغ 35%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأشارت التقارير إلى نمو عدد المعاملات الحكومية خلال الربع الأول 2022 بنسبة 40%، والذي صاحبه نمو في عدد إقامات العمل التي أصدرتها الدائرة بنسبة 84% من نفس الفترة العام الماضي، ليصل إلى اعتماد 1720 إقامة عمل بدبي مقابل 936 العام الماضي، وتم التقديم على خدمة تجديد إقامة عمل بنمو 22% من خلال 736 معاملة، وكذلك خدمة تعديل إقامة عمل بواقع 103 معاملات، ونسبة نمو ارتفعت إلى 178%.

المدينة العالمية

احتلت المدينة العالمية المرتبة الأولى في قائمة المواقع الحاصلة على معاملات الرخص المحلية بواقع 163 رخصة، ثم جاءت في المرتبة الثانية منطقة البرشاء (جنوب)، يتبعها سوق التنين، ثم نخلة جميرا، تليها نخلة ديرة.

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