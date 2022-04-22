توقع إدراج «إمداد» بسوق دبي المالي خلال عامين إلى ثلاثة

المصدر: دبي - بشار باغ

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توقع جمال عبدالله لوتاه الرئيس التنفيذي لمجموعة «إمداد»، رئيس جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق، إدراج «إمداد» في سوق دبي المالي خلال عامين إلى ثلاثة أعوام، موضحاً أن تحديد تفاصيل الطرح تعود لملّاك الشركة، ومؤكداً أن طرح أسهم المجموعة للاكتتاب العام خطوة مناسبة تماماً، إذ ستكون الشركة المدرجة الوحيدة المتخصصة في إدارة المرافق والبيئة.

وشدد في تصريحات صحفية على أن نمو القطاع العقاري في دبي والإمارات عموماً بالتزامن مع إطلاق مشاريع جديدة للتطوير العمراني ينعكس إيجاباً على أداء قطاع إدارة المرافق بشكل عام خلال العام الحالي، مشيراً إلى أن القطاع محلياً يزخر بفرص النمو خلال الفترة المقبلة، إذ تدير شركات المرافق في الدولة 40 % فقط من الأبنية مما يعكس الآفاق الواعدة.

ولفت إلى أن هذه المعطيات تعزز توقعات نمو أعمال شركة «إمداد» بنسبة 15 % في 2022 وذلك استكمالاً للنمو السنوي بمعدل 10 % الذي حققته المجموعة خلال الأعوام الماضية برغم المتغيرات والتحديات.

وأشار لوتاه إلى أن الإمارات تأتي في المرتبة الأولى من حيث حجم سوق إدارة المرافق على مستوى دول المنطقة، حيث يصل حجم القطاع في الدولة إلى 10 مليارات درهم تشكل 37% من إجمالي حجم سوق إدارة المرافق في دول الخليج الذي يقدر بـ 27 مليار درهم.

وأشار إلى أن المجموعة تواصل خططها للتوسع الخارجي في أسواق واعدة، متوقعاً دخول السوق المصري قبل نهاية العام الجاري، وذلك بالتزامن مع مواصلة العمل على الدخول إلى السوق السعودي بالتعاون مع شركات محلية هناك على أن تتبلور التفاصيل خلال العام الحالي أو المقبل، وكشف من جانب آخر عن أن «إمداد» تخطط للاستحواذ على 4 شركات في الإمارات لتعزيز حصتها السوقية.

ولفت إلى أن محفظة أعمال الشركة تتضمن 5453 هكتاراً من المواقع التجارية والصناعية والسكنية، فيما يصل عدد فريق العمل إلى أكثر من 8000 موظف.

وتقوم «إمداد» بتدوير أكثر من 210 آلاف طن سنوياً ضمن برامج فصل النفايات.

حصة سوقية

تصل الحصة السوقية التي تستحوذ عليها «إمداد» من إجمالي سوق إدارة المرافق في الدولة إلى 5 % تقريباً، وتتصدر محلياً في الخدمات البيئة المتمثلة بنقل وتوصيل النفايات وفرزها وإعادة تدويرها. ويصل إجمالي عقود مجموعة «إمداد» إلى أكثر من 3500 عقد. وشكلت المرونة شكلت عاملاً حيوياً في نجاح «إمداد» في التعامل مع الجائحة، حيث قدمت تسهيلات للدفع وخفضت أسعار خدماتها بين 15 – %20.

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