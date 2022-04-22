العبار: «إعمار العقارية» متفائلة بـ 2022

المصدر: دبي- البيان

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قال محمّد العبّار مؤسّس شركة إعمار العقارية، أن المجموعة متفائلة لعام 2022، مشيراً إلى أن المجموعة تركّز باستمرار على تحقيق التميّز التشغيلي، وزيادة العائد على الاستثمار بالنسبة لمساهمينا، وتعزيز رضا العملاء. ولتحسين أدائها، تعمل الشركة بدأب على زيادة مواردها، وتعزيز كفاءتها، وتعظيم إنتاجيتها. كما ستُرسي أسس النمو المستقبلي والقيمة للمساهمين على المدى الطويل، من خلال التحوّل الرقمي، وابتكار المنتجات الجديدة، وزيادة حصّتنا من السوق باستمرار.

كانت «إعمار العقاريّة»، عقدت أول من أمس، الاجتماع السنوي لجمعيّتها العموميّة، حيث ناقش أعضاء مجلس الإدارة، الأداء البارز الذي حقّقته الشركة خلال عام 2021، والذي نجحت بتحقيقه من خلال الإجراءات الصارمة التي تبنّتها الشركة، والتي ساهمت بدورها في استمراريّة سير أعمالها بالمستوى المطلوب على مدار العام.

توزيع أرباح

وتمّت المصادقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بقيمة 15 % من رأس المال، ما يؤكّد بدوره، حرص شركة إعمار على تحقيق قيمة مضافة لكافة مساهميها. كما تمّت خلال الاجتماع، الموافقة على تقرير مجلس الإدارة لعام 2021، عن نشاط الشركة ومركزها المالي، وتقرير مدقّق الحسابات.

وتسعى إعمار باستمرار إلى تحقيق القيمة لمساهميها، من خلال تقديم أفضل خدمة للعملاء، والريادة في الابتكار في جميع المنتجات والخدمات التي تقدّمها الشركة. وهو ما أدّى إلى تحقيق الشركة مبيعات عقارية بلغت 33.76 مليار درهم في 2021، وهي الأعلى على الإطلاق. كما أعلنت «إعمار» عن مبيعات متراكمة بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 46.05 مليار درهم، والتي سيتمّ الاعتراف بها كإيرادات خلال السنوات القليلة المقبلة.

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