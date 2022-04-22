تعاون بين «إيميا باور» و«اقتصادية قناة السويس» لإنتاج الأمونيا الخضراء

المصدر: دبي- البيان

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شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أمس بمقر مجلس الوزراء، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين كل من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وصندوق مصر السيادي، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وشركة «إيميا باور» الإماراتية، لإقامة مشروع داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لإنتاج نحو 390 ألف طن من الأمونيا الخضراء سنوياً، وذلك بحضور مريم خليفة الكعبي سفيرة الدولة لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية.

وقع مذكرة التفاهم المهندس يحيي زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، والمهندسة صباح مشالي، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والدكتور محمد الخياط، رئيس مجلس إدارة هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، والدكتور حسين النويس، رئيس مجلس إدارة شركة «إيميا باور» الإماراتية.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى إقامة منشأة لتصنيع الهيدروجين والأمونيا الخضراء بطاقة إنتاجية تبلغ 235 ألف طن من الأمونيا سنوياً، في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، قابلة للزيادة حتى 390 ألف طن سنوياً، ويتم تغذية المنشأة بالهيدروجين الأخضر المنتج من مياه البحر المحلاة والطاقة المتجددة المولدة في المواقع، بحيث يتم النقل على شبكة الكهرباء الوطنية.

ومن المقرر أن يتم تنفيذ المشروع على مراحل متعددة، ومن المقرر أن يبدأ إقامة المنشأة بنهاية العام الحالي، على أن يبدأ التشغيل التجاري لها بنهاية 2025.

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