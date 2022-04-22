استعراض الإمكانات الكبيرة لـ «دستركت 2020» بالأسواق العالمية

المصدر: دبي- البيان

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نظمت سفارة الإمارات في الصين، بالتعاون مع «دستركت 2020»، ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، والمجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية، ندوة عبر تقنية الاتصال المرئي حول «دستركت 2020»، المنطقة التي ستتطور وتتوسع في مرحلة إرث الحدث الدولي «إكسبو 2020»، وذلك كجزء من الجهود المبذولة لإبراز الإمكانات الكبيرة التي توفرها هذه المنطقة لرواد الأعمال والمستثمرين، مع التأكيد على مكانة دبي كوجهة مفضلة للمسافرين من شتى أنحاء العالم.

وشارك في الندوة التي أقيمت بعنوان «دستركت 2020: إرث دائم بعد إكسبو 2020 دبي»، مجموعة من الدبلوماسيين وكبار المسؤولين، وممثلون عن وسائل الإعلام المختلفة، وشخصيات من مجتمع الأعمال.

وكان في مقدم المشاركين الدكتور علي الظاهري، سفير الدولة لدى الصين وتشانغ شن فنغ، نائب رئيس المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية، والمفوض العام لجناح الصين في إكسبو 2020 دبي، وعصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، وسانجيف كوسلا نائب الرئيس الأول لوحدة الأعمال الانتقالية في إكسبو 2020 دبي. حيث استعرضوا النتائج المبشرة للمعرض، وكذلك مشاركة الصين الناجحة فيه، بالإضافة إلى أهمية إيصال المعلومات المهمة عن قطاعي السياحة والأعمال في «دستركت 2020» للجمهور من الصين. كما أكد المتحدثون في الندوة، أن دبي ستواصل جهودها في جذب الزوار الدوليين، لا سيما من الصين، التي تعدّ من الأسواق الرئيسة المصدرة للزوار الدوليين للإمارة.

وكان معرض «إكسبو 2020 دبي»، قد اختتم فعالياته بنجاح بتاريخ 31 مارس الماضي، بعد أن قدّم على مدار 182 يوماً، تجارب لا تُنسى لزوّاره، وليسجل أكثر من 24 مليون زيارة، من قبل المواطنين والمقيمين والسياح.

وبعد 6 أشهر من معرض إكسبو العالمي، ستعيد «دستركت 2020»، تخصيص 80 في المئة من بيئة إكسبو لبناء مجتمع متكامل متعدد الاستخدامات، سيستمر في جذب الشركات والأفراد للعمل والعيش والزيارة والاستمتاع. وتم تصميم «دستركت 2020»، لدعم مستقبل العمل والمعيشة، وتسهيل التواصل والتعاون.

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