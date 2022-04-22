«دبي لتنمية الاستثمار» تنظم ورشة عمل حول الرعاية اللاحقة والدعم

المصدر: دبي- البيان

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نظّمت مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، ورشة عمل حول الرعاية اللاحقة، ودعم المستثمرين ضمن برنامج «تنمية القدرات والجاهزية للمستقبل»، بهدف تأهيل القادة من القطاعين العام والخاص، وتعزيز قدراتهم في مجال الاستثمار الأجنبي المباشر.

وتضمنت ورشة العمل التي أدارتها كارولينا أرياجادا بيترز، المدير التنفيذي لدى «سيتيز آند كولابوريشن»، ومؤسسة منصة fdiCampus للتدريب، الإطار اللازم لتحسين وتوسيع ممارسات الرعاية اللاحقة الحالية، وتطوير منظور خارجي يدمج المستثمرين في صميم التنمية الاقتصادية.

وأكد فهد القرقاوي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، ضرورة تحديث مهارات ورؤى المعنيين من القطاعين العام والخاص باستمرار، وأن ورشة عمل الرعاية اللاحقة، تعتبر منصة مثالية للعاملين في مجال الاستثمار الأجنبي المباشر، لا سيما بعد العامين العصيبين اللذين مر بهما العالم. وقال: استمرت مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، في تشجيع المستثمرين الحاليين والمحتملين، ودعمهم في رحلتهم خلال فترة الجائحة، الأمر الذي يعزز من مكانة دبي كوجهة مفضلة للاستثمار الأجنبي المباشر.

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