توزيع أرباح نصفية 4.5 فلوس لسهم «دانة غاز»

المصدر: الشارقة - البيان

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أقر مساهمو شركة دانة، أكبر شركة خاصة عاملة في قطاع الغاز الطبيعي بمنطقة الشرق الأوسط، أمس خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوية، توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 315 مليون درهم (86 مليون دولار) أو ما يعادل 4.5 فلوس للسهم عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

وبذلك يرتفع إجمالي توزيعات الأرباح النقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 إلى 560 مليون درهم (153 مليون دولار) أو ما يعادل 8 فلوس للسهم، بزيادة نسبتها 45% مقارنة بتوزيعات العام 2020. وتعكس هذه التوزيعات المرتفعة قوة الأداء التشغيلي والمالي للشركة خلال العام الماضي، كما تجعل دانة غاز من أفضل الشركات المدرجة في دولة الإمارات من حيث عائد التوزيع. كما أقر المساهمون سياسة توزيع الأرباح المعدلة للشركة والتي تسمح بتوزيع أرباح مرحلية. وقال حميد جعفر، رئيس مجلس إدارة دانة غاز: يعد أداء دانة غاز ونتائجها المالية القوية في العام 2021 وزيادة توزيعات الأرباح لمساهميها دليلاً على إدارتها المنضبطة للتكاليف وتميزها التشغيلي.

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