الانتعاش يرفع معدلات التوظيف بالبنوك الوطنية

المصدر: أبوظبي – البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

زاد عدد العاملين في البنوك الوطنية بنحو ملحوظ بنهاية 2021، في مؤشر على عودة معدلات التوظيف في ظل الانتعاش الاقتصادي الذي تشهده الإمارات. وأظهرت أحدث إحصاءات المصرف المركزي، أمس، ارتفاع عدد العاملين في البنوك بالدولة إلى 33.49 ألف موظف في ديسمبر بزيادة 738 موظفاً (2.25%) مقابل 32.75 ألف موظف في نوفمبر الماضيين.

وتوزع عدد العاملين بواقع 26.762 ألف موظف في البنوك الوطنية بنهاية ديسمبر بزيادة 806 موظفين (3.1%)، مقابل 25.957 ألف موظف بنهاية سابقه نوفمبر. وبلغ عدد الموظفين في البنوك الأجنبية 6728 موظفاً بديسمبر، مقابل 6796 موظفاً في نوفمبر، بانخفاض 68 موظفاً. وكان عدد الموظفين العاملين في القطاع المصرفي المحلي بدأ في الزيادة اعتباراً من يونيو الماضي حيث بلغ حينها 32.62 ألف موظف وصولاً إلى 32.75 ألف موظف في سبتمبر الماضي، وظل مستقراً خلال أكتوبر ونوفمبر ليعاود الصعود في ديسمبر 2021.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز