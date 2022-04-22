1.9 % نمو مناولة الحاويات في «دي بي ورلد» خلال الربع الأول

المصدر: دبي - البيان

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كشفت «دي بي ورلد» المحدودة عن أنها نجحت في مناولة 19.3 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً على مستوى محفظتها العالمية من محطات الحاويات في الربع الأول 2022، وشهدت الكميات الإجمالية لمناولة الحاويات ارتفاعاً بنسبة 1.7% على أساس سنوي، وبنسبة 1.9% على أساس ربعي.

وجاء نمو حجم المناولة في الربع الأول 2022 مدفوعاً بأداء مناطق آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا والأمريكتين. وعلى مستوى الأصول، قدمت كل من تشينغداو (الصين)، والسخنة (مصر)، ولندن جيتواي (المملكة المتحدة)، وياريمجا (تركيا)، وداكار (السنغال)، وكوسيدو (جمهورية الدومينيكان)، و(بوينس أيريس) الأرجنتين، و(بوسورجا) الإكوادور أداءً قوياً. وفي ميناء جبل علي (الإمارات)، تمت مناولة 3.4 ملايين حاوية نمطية قياس 20 قدماً في الربع الأول من 2022، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 1.0% على أساس سنوي.

وعلى المستوى الموحّد، قامت محطات الحاويات خلال الربع الأول 2022 بمناولة 11.3 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً، وهو ما يمثل زيادةً بنسبة 1.4% على أساس مُعلَن وارتفاعاً بنسبة 1.1% سنوياً على أساس نسبة نمو المقارنة المثلية.

وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة: نشهد نمواً قوياً في أسواق متعددة مثل آسيا والمحيط الهادئ والأمريكتين، وفي أوروبا، استمر الأداء القوي للندن جيتواي في 2022.

وأضاف: بالنظر إلى المستقبل، فإن التوقعات على المدى القريب متفاوتة نظراً للظروف الجيوسياسية، لكننا لا نزال متفائلين بشأن أداء القطاع على المدى المتوسط والطويل.

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