«بنك أم القيوين» يبحث زيادة رأس المال إلى ملياري درهم

المصدر: أبوظبي - البيان

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وجه مجلس إدارة «بنك أم القيوين الوطني» الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية لمساهمي البنك يوم 23 مايو للنظر في الموافقة على زيادة رأس مال البنك.

وأشار البنك في إفصاح لسوق «أبوظبي للأوراق المالية» إلى أنه سيتم النظر في زيادة رأس مال البنك من 1.8 مليار درهم إلى ملياري درهم، وذلك من خلال إصدار 152 مليون سهم منحة بنسبة 8.225% من رأس مال البنك توزع على مساهمي البنك بنسبة ما يملكه كل منهم من أسهم.

ومن المقرر أن يصل بذلك رأس مال البنك بعد إصدار أسهم المنحة إلى ملياري درهم تماشياً مع تعميم مصرف الإمارات المركزي رقم 12 لسنة 2021 الصادر في 15 أبريل 2021، والذي يشترط حداً أدنى لرأس مال البنوك الوطنية لا يقل قدره عن ملياري درهم.

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